Ярославские арендаторы торговых площадей в ТЦ и, конечно же, местные шопоголики отпраздновали день открытых дверей: наконец-то после изнурительного запрета на торговлю непродовольственными товарами "тряпичным" магазинам и магазинчикам разрешили впустить к себе покупателей. За тем, как отреагировали ярославцы на появившуюся возможность обновить гардероб или хотя бы прицениться и присмотреться к тому, что висит на вешалках для одежды в торговых залах, наблюдали корреспонденты "РГ".

"Не создаем заполненность"

...Заходим в сравнительно небольшой торговый центр в центре города. Здесь даже в "доковидное" время никогда не было толп покупателей, но сегодня в коридорах ТЦ и на эскалаторе их необычно много, особенно если учесть, что день - будничный, а время - не обеденное. При этом хорошо, если треть решившихся на шопинг - в масках. Но никто СИЗы у них не спрашивает и не требует, хотя масочный режим в регионе не отменен.

"Убедительная просьба приходить без группы поддержки. Не создаем заполненность рабочего помещения!" - гласит надпись на стене у парикмахерской. Народ, видимо, прислушался, "заполненность" не создает.

В торговых отсеках тоже удивительно немноголюдно - все пришедшие рассредоточились по этажам и нужным магазинчикам, поэтому социальная дистанция даже великовата.

- Да элементарно нижнее белье пришло в негодность, вот за новым пришла, - признается покупательница-пенсионерка с маской на подбородке. - Запасов-то нет теперь, не держим, как раньше. Еле дождалась открытия.

Молодая мама с двумя отпрысками-дошколятами пришла за носками и летней одеждой для ребятишек - что-то порвалось, а из чего-то мальчишки просто выросли. Другая мама решила заранее купить дочке школьный рюкзак, тем более что нашли подходящий. В магазине с женской одеждой дамы сосредоточенно "листают" плечики с платьями и блузками. А вот у кошельков и ботинок - пока никого.

- Мы с воскресенья работаем. Потому что надо было привезти все, что увозили, на это и ушла суббота, - рассказывает продавец кожгалантереи. - Покупателей пока не очень много, в прошлом году в это время побойчее, конечно, было. А сейчас больше смотрят, интересуются, советуются. Пока люди раскачаются, пока у них появится желание что-то купить... Да и денег ни у кого сейчас нет.

Продавцы признаются, что три безработных месяца им было по-настоящему тяжко: кого-то владелец торговой точки отправил на месяц в очередной отпуск, а потом на два месяца в отпуск за свой счет. Кому-то все это время работодатель умудрялся денег немного платить, но с зарплатами это все равно несравнимо.

- Хорошо, что сейчас лето. Мы с мужем уехали на дачу, все вскопали, посадили, там и жили все это время, - находит хоть какой-то позитив в произошедшем одна из работниц прилавка, натянувшая на нос маску при приближении покупателя.

Дистанция не социальная, а минимальная

О том, что в "главном" ярославском ТЦ многолюдно, можно было понять уже на подступах к нему. Словно на дворе не понедельник, а какая-нибудь осенняя или зимняя суббота, когда от нечего делать люди пришли сюда "отдохнуть".

В ближайшем ко входу магазине сегмента масс-маркет покупатели в масках и без оных активно ворошат разноцветные штаны, футболки и прочий летний ассортимент на полках и вешалках. На аншлаги и таблички, настоятельно советующие перед шопингом облачиться в СИЗы и обработать руки дезинфицирующим средством, кажется, никто не обращает внимания.

- Где моя маска, спрашиваете? Да в сумке лежит, жарко в ней, - объясняет увлеченная поиском нужной вещи женщина, продолжая ворошить одежду на столе с табличкой "Используйте в магазине защитную маску".

Охранник одет в простые садовые перчатки, в которых ему, видимо, комфортнее, чем в нитриловых или виниловых. Полезных советов о важности СИЗов и соблюдении прочих санэпидправил он не раздает и получать кайф от шопинга никому не мешает. В примерочную - длинная очередь. Дистанция? О чем это вы? Дышим друг другу в затылок! Так хоть немного, но ближе к заветной кабинке...

Предположение продавцов из другого ТЦ об отсутствии у людей денег на шопинг здесь вдребезги разбивается о терминалы для приема пластиковых карт, которыми в основном оплачиваются покупки. Даже с учетом хороших скидок, которыми сейчас заманивают к себе клиентов почти все магазины, шопинг для многих - дело недешевое. Однако, судя по людским толпам, - уже просто жизненно необходимое.

- Лето, жара, а носить нечего, вообще ничего нового нет в гардеробе! - переживают девушки-подружки. - Мы к сезону, тем более к летнему, привыкли всегда что-то покупать. Без этого даже чувствуем себя плохо. Три месяца без обновок!

В одном из магазинов с особенно глобальными скидками очередь в примерочную растянулась на половину помещения. Жаждущие обновок, в том числе глубоко пожилые, стоят стойко и дружно-тесно - в масках, без них, в масках на подбородках. Места в магазине мало, при всем желании "бусинками" по полу не раскатишься. Но никто не ропщет и к Роспотребнадзору не взывает.

То ли вход, то ли выход

Потоки покупателей в каждой торговой точке разделены. Выглядит это так: на входе справа на полу написано "вход", слева - "выход". Иногда то же самое обозначено просто стрелками. Часто по центру широкого и стеклянного дверного проема стоит какая-нибудь перегородка. А некоторые магазины обходятся и без нее, так что покупатели совершенно хаотично и бессистемно топчут "вход" и "выход", не глядя под ноги, и... встречаясь друг с другом.

Зато на входе в каждый магазин стоит диспенсер с антисептическим средством, о чем уведомляют не только расположенные рядом информационные таблички, но и периодически - громкоговорители. При нас с помощью этого полезного устройства обработал руки лишь один человек. Но, по словам охранника магазина, "с утра его уже два раза заправляли".

- Нет, им пользуются, - заверяет экипированный в СИЗы страж торгового порядка. - Не все, конечно. А бывает, что просто идут люди мимо магазина, подойдут, обработают руки и дальше идут, не заходя к нам. Но мы никого не ограничиваем.

С его слов, он рекомендует при входе в свою торговую точку надевать маски. Правда, в случае их отсутствия все равно пропускает: "Человека обо всем уведомили, он сам должен понимать ответственность".

Должен. Однако, судя по толчее в торговом зале, где каждый занят собой, не замечая соседей, об ответственности говорить не приходится.

- Да сегодня еще сравнительно немного народу. В выходные столько было, что я вынужден был запускать в магазин по три человека: трое выйдут - трое войдут, - продолжает охранник. - Покупатели стояли и ждали. Некоторые сердились, уходили. Хотя все ведь для их же безопасности делается.

Ради безопасности людей, кстати, пока не открыты и фуд-корты. На питательном и развлекательном этаже ТЦ все пространство со столами и стульями затянуто специальными лентами, а несколько точек общепита работают исключительно навынос. Правда, понять, чем такой вариант лучше традиционного, довольно сложно: поскольку ТЦ заработали, очереди за фастфудом выстроились знатные. И, как нетрудно догадаться, социальную "дистанцию огромного размера" здесь ярославцы тоже сократили до минимума.

Компетентно

Дмитрий Миронов, губернатор Ярославской области:

- Владельцы магазинов в ТЦ из-за трехмесячного простоя в пандемию получили серьезный ущерб, а это большои? сегмент малого и среднего предпринимательства региона: у нас 258 торговых комплексов, где несколько тысяч арендаторов, которые кормят и свои семьи. Нужно их поддержать. Открываться можно только при соблюдении всех необходимых сегодня мер безопасности: обработке помещений дезинфицирующими средствами, наличии антисептиков для обработки рук, масок и перчаток для персонала, соблюдении дистанции в залах. Возобновить работу смогут только непродовольственные магазины. Фуд-корты, кинотеатры и различные досуговые центры, расположенные на территориях ТЦ, во избежание большого скопления людеи? пока останутся закрытыми.