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07.07.2020 10:56
Рубрика: Культура

Окно в раскоп

К 500-летнему юбилею Тульский кремль приобретает исторический облик
Текст: Елена Шулепова
Российская газета - Экономика Центрального округа № 146(8200)
Полным ходом идет подготовка к празднованию 500-летия со времени основания Тульского кремля и начала создания уникального оборонительного рубежа - Большой Засечной черты. Работы ведутся как в центре Тулы, так и в малых городах.
В юго-восточной части Тульского кремля воссоздают осадные дворы. Фото: Пресс-служба Правительства Тульской области В юго-восточной части Тульского кремля воссоздают осадные дворы. Фото: Пресс-служба Правительства Тульской области
В юго-восточной части Тульского кремля воссоздают осадные дворы. Фото: Пресс-служба Правительства Тульской области

В областном центре два основных объекта - сам Тульский кремль и ближайшие улицы, где создается Музейный квартал. В кремле, как рассказал первый заместитель губернатора области Вячеслав Федорищев, за лето будут завершены воссоздание и музеефикация осадных дворов. В сентябре откроется археологическое окно, где будут представлены находки, сделанные на территории кремля. Продолжается восстановление наиболее сложного объекта - Успенского собора. К сентябрю планируется завершить фасадные работы, а затем продолжится восстановление иконостаса и росписи.

Фото: Музей-заповедник "Куликово поле"
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Археологическое окно на месте раскопок старого собора вызывает живейшее любопытство у туляков. Археологи дошли до основания фундамента храма и сейчас завершили его консервацию. Вскоре начнется создание дренажной системы, так как кремль стоит, по сути, на болоте. В раскопе будут установлены опорные стены с реконструкцией культурного слоя. Над археологическим окном построят павильон, где можно будет увидеть не только находки археологов, но и 3D-модель храма. А на брусчатке появится масштабный контур собора. По словам руководителя проекта, московского архитектора Виктора Коршунова, все археологические и технологические проекты прошли экспертизу и получили положительное заключение.

Одновременно в юго-восточной части Тульского кремля воссоздают осадные дворы. На основе археологических изысканий и архивных документов строятся жилые дома, хозяйственные постройки и многое другое. По словам министра культуры региона Татьяны Рыбкиной, подрядчики выполняют работу даже с небольшим опережением графика.

Фото: Ulaisaeva/Wikimedia.org
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В сентябре откроется Музейный квартал. Все 26 исторических особняков на улице Металлистов начнут работу по различным профилям. Там разместятся гостиницы, рестораны и кафе, а также представительства федеральных музеев - "Ясной Поляны", "Куликова поля", усадьбы Поленова, Государственного исторического музея - и менее статусные музейные. К слову, региональные власти предполагают перенаправить средства, заложенные на проведение летних мероприятий, на оборудование и подготовку экспозиций в реставрируемых зданиях.

- Чуть более года назад мы передали реставраторам здание под номерами 1 и 8 на улице Металлистов, - рассказал директор музея-заповедника "Куликово поле" Владимир Гриценко. - И сегодня все общестроительные и реставрационные работы по первому дому практически завершены. Подходит к концу монтаж системы пожарной и охранной сигнализации. Думаем, что в ближайшее время в это здание придут музейщики монтировать археологическую экспозицию, посвященную кладам. Восьмой дом гораздо больше времени стоял без эксплуатации, и в реставрационном плане он сложнее. Работы и здесь движутся к финалу, однако впереди еще много дел.

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