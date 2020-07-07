Вам звонят из банка...

О попытках мошенников нажиться на коронавирусе власти заговорили еще в марте, а к маю список видов такого мошенничества тянул уже на целую памятку. Многое, впрочем, после снятия ограничений стало неактуальным - сейчас уже никого не напугаешь нарушением карантина и не продашь липовый цифровой пропуск. Да и в целом по сравнению с традиционными видами обмана коронавирус занял малую долю.

В главке столичной полиции "РГ" рассказали, что мошенники сейчас преимущественно работают удаленно - предпочитают звонить жертвам или ищут их в соцсетях, а деньги берут не наличными, а с банковских карт. Это неудивительно - многие москвичи уже забыли, как выглядят бумажные дензнаки, а вот платежного "пластика" у некоторых уже по пачке.

Видимо, поэтому самый распространенный способ мошенничества - звонок из банка. Корреспондент "РГ", к примеру, в последний раз сталкивался с такой уловкой всего неделю назад - с незнакомого номера позвонил вежливый юноша, представился сотрудником межбанковской службы безопасности и сообщил, что с моей карты пытаются снять четыре тысячи рублей.

- Вы проводите такую операцию? - поинтересовался он.

- Нет, - честно ответил я.

- Тогда вам нужно следовать моим инструкциям, мы заблокируем подозрительную транзакцию, а ваши деньги переведем на специальный безопасный счет. Назовите мне номер своей карты.

Разумеется, называть я ничего не стал, однако тысячи москвичей поступали и продолжают поступать наоборот - испугавшись за сохранность денег, выдают якобы службе безопасности все, от номера карты до проверочного кода, высланного на мобильный телефон. Причем в этом коде от настоящего банка есть пометка - не сообщайте его никому, даже сотруднику! Но бесполезно.

Чаще всего на такие уловки попадаются пожилые люди, но мошенники совершенствуются и находят подход ко всем. Один из последних случаев - 1 июля в центре Москвы раздался звонок на телефоне директора по маркетингу частной компании. Такого человека ведь трудно заподозрить в доверчивости? Однако звонивший представился сотрудником банка и выпытал у директора реквизиты карты, после чего снял с нее почти 300 тысяч рублей. След этих денег теперь ищут следователи - возбуждено уголовное дело.

В полиции говорят, что схему банковского обмана мошенники сейчас усовершенствовали - лживый сотрудник банка не только говорит, что ваши деньги в опасности, но и просит помочь спецслужбам вычислить злоумышленников. Для этого жертву соединяют якобы с сотрудником правоохранительного ведомства, и уже тот, представившись как минимум майором, просит назвать номер карты, без которого преступников не поймать. "Такой прием мошенники используют с целью оказания психологического давления на жертву, чтобы создалось ощущение безопасности и доверия", - отмечают в ГУ МВД по Москве.

Привет от блогера

Еще одна популярная схема мошенничества, набирающая сейчас обороты, связана с популярностью соцсетей. Злоумышленники покупают рекламу у блогеров, насчитывающих порой более миллиона подписчиков. В рекламе рассказывается о талантливом парне, который научился предугадывать результаты спортивных соревнований и зарабатывать на ставках. От вас нужно только заплатить, а уж это дарование распорядится вашими деньгами так, что приумножит их в разы за несколько дней. Причем парня можно заменить на целую компанию, а ставки на спорт - инвестициями или игрой на бирже. Принцип прост - вложите деньги и получите их быстро и с огромными процентами. Что происходит после того, как люди платят?

Такие SMS-сообщения мошенники рассылали москвичам во время самоизоляции. Фото: Константин Заваржин

"Мошенники сообщают жертве, что они выиграли деньги, однако, чтобы их получить, необходимо заплатить комиссионные, - рассказывают в полицейском главке. - После того как жертва перечисляет комиссионные, она сразу попадает в так называемый "черный список", то есть организаторы попросту не выходят более с ней на связь".

По сути людей обманывают дважды - сначала просят вложить деньги в прибыльный проект, а после прислать комиссионные. Суммы зачастую ошеломляют - доверчивые горожане иной раз переводят по 400-500 тысяч рублей, а потом еще десятую часть этой суммы в качестве комиссии. Задавать потом вопросы блогерам можно сколько угодно - они чаще всего не знают о преступной схеме и просто размещают рекламу. Сегодня прорекламировали косметику от известного бренда, а завтра мошенников, маскирующихся под солидную брокерскую компанию.

А вернуть деньги и поймать мошенников, оказывается, очень непросто. Нередко их след ведет за границу, из-за чего российским полицейским приходится просить помощи у иностранных коллег, а у тех и своей работы хватает.

Сайты-двойники

Еще один довольно распространенный вид мошенничества в интернете - создание сайтов-двойников, которые могут копировать внешний вид порталов государственных ведомств, банков, интернет-магазинов и других площадок. Принцип обмана здесь тоже предельно прост - человек видит знакомый сайт, расслабляется и, например, оплачивает на нем какую-то покупку или услугу. Деньги списываются с карты, и только потом он понимает, что это лишь копия официального сайта и платеж ушел в неизвестном направлении.

Чтобы избежать этого, нужно быть внимательными при работе в Сети. Жертвы обычно переходят на сайты-двойники по ссылкам, которые приходят на электронную почту. Вам пришло рекламное письмо о крупных скидках в отелях на юге страны? Не спешите переходить по ссылке - вполне возможно, она приведет вас к мошенникам, а не к отдыху. Найти правильный адрес организации или компании проще всего в крупном поисковике - в первых строчках ответа на запрос будут самые популярные ресурсы. Но и тут нужно быть бдительным - например, проверить, как точно выглядит адрес нужной вам компании. Узнать это можно например, через странички этой компании в соцсетях.

Порталы-двойники часто выдают себя навязчивостью - обилием рекламы, всплывающими окнами чатов и т.д. Так что обращайте внимание и на это тоже. Нередко мошенники с помощью липовых сайтов предлагают заманчивые вакансии - зарплата выше рынка, требований практически нет, график удобный. Только вот чтобы выйти на работу, нужно сначала заплатить сервисный сбор. Разумеется, это мошенники. Настоящие работодатели денег с соискателей не берут.

Кстати

Бесплатный сыр

Правоохранители говорят, что большинство способов мошенничества связано с желанием человека получить все и сразу или, попросту говоря, с любовью к халяве. Так что если вам предлагают вложить деньги под проценты, которые и не снились банкам, или продают новенький айфон по цене вдвое ниже рыночной, помните - бесплатный сыр по-прежнему бывает только в мышеловке, и вместо случайного заработка вы получите только убытки.

Еще одно правило мошенников - действовать быстро, не давая жертве опомниться. Совет здесь тоже простой - деньги не любят суеты, поэтому лучше остановитесь и обдумайте происходящее. Люди, лишившиеся денег с банковской карты, обычно сами себе не могут объяснить, как они попались на такую банальную уловку.