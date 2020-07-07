На термометрах плюс 30, на часах - 10.02. Целая процессия горожан с полотенцами, мячами, надувными кругами, бассейнами и сумками для ноутбуков направляется в парк "Левобережный" в Ховрино. В былые времена такой стройный шаг удавалось видеть только на какой-нибудь заводской проходной. "Корона" меняет привычки. Теперь москвичи идут, как на работу, на пока еще официально закрытые пляжи.

Если кто забыл, то столичное управление Роспотребнадзора напоминает: в городе до сих пор действует режим повышенной готовности в связи с коронавирусом. И зоны отдыха, что с купанием, что без, функционировать не должны. Измученные южной жарой москвичи в основном не знают, да и не хотят этого знать.

К ховринским дюнам шествуют семьи с детьми и даже пенсионеры. А вот и три подружки, словно распечатанные на 3D-принтере из Instagram. Что они забыли на московском пляже, хоть и вполне приличном, но все же далеко не фешенебельном? "А мне нравится, - говорит Мария. - Загар ровный получается. А купаться тут... Лучше в волейбол поиграйте!". И то правда. Волейбольные и футбольные площадки открыты. А вот вход в воду по всему периметру закрыт забором. Но никаких стенобитных орудий, чтобы их сломать, не нужно. Ограда как бы озвучивает предупреждение властей: мы, мол, вас предупредили, а там уж как хотите.

На многих забор, кажется, повлиял. В изжелта-синих водах Воробьевки народу ощутимо меньше, чем на "материке". Хотя в абсолютных цифрах немало. А на пляже так тесно, что идти нужно, смотря под ноги. Вот, например, чей-то айпад. Да, отдельные горожане приходят со своей техникой сюда поработать. "Ура удаленке, хорошо, босс не видит", - рассказывают менеджеры в плавках. "Мы купаться не идем, все-таки вода тут нестабильна по бактериологии, - говорит молодая мама Юлия. - Тут постоянно так: то разрешают, то запрещают купаться". Действительно, помимо забора у уреза Воробьевки стоит щит с перечеркнутым пловцом. А метров пять за ним в воде - "бунтари", ныряющие на фоне теплоходов, бороздящих просторы Химкинского водохранилища.

Может показаться, что контролирующие органы пребывают в другой реальности: ведь "закрыты" пляжи, где по факту толпы народа. На самом деле в столичном управлении Роспотребнадзора постоянно проверяют состояние воды во всех девяти городских зонах отдыха с купанием. Естественно, везде взяли пробы на РНК коронавируса. И нигде его не обнаружили. А вот по микробиологии замечаний полно. По последним данным, вода соответствует санитарным нормам лишь в четырех пляжных водоемах: в Большом городском пруду, Школьном и Черном озерах (это все в Зеленограде) и в Белом озере на востоке. Пять оставшихся водоемов забраковали по микробиологии и санитарно-химическим показателям. В том числе и пляж "Левобережный", который мы посетили. Нестабильна вода и в Серебряном бору - пожалуй, самом популярном московском "курорте". Но уставшим от жары и самоизоляции сейчас и море по колено, не то что какая-нибудь Воробьевка.