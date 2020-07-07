Как прачечные самообслуживания помогают москвичам сэкономить

Казалось бы, сейчас ни одну московскую квартиру невозможно представить без стиральной машинки-автомата. Ан нет. Есть и те, кто предпочитает обслуживаться в прачечных из-за экономии. Бывают также и случаи, когда и обладателю домашней "стиралки" без общественного заведения не обойтись. Особенно популярными становятся прачечные самообслуживания: они просты в использовании и одновременно оптимизируют семейный бюджет.

О том, что в Москве наряду с обычными существуют и прачечные самообслуживания, нам рассказал житель гаражного кооператива в Остафьеве Роман. Да, именно житель. Как уже писала "РГ", в столице ГСК стали чем-то вроде коттеджных поселков. Ну а что, вентиляция есть, электричество на месте. Сердито, но дешево. Единственное, с чем возникают реальные проблемы, так это со стиркой. Роман, когда жил в гараже, узнал о сфере обслуживания в городе чуть ли не больше, чем Эйнштейн о физике. "В самопрачечной можно зараз на всю неделю простирнуться, - поделился наш собеседник. - И относительно недорого получается".

Что ж, не мешало бы и "квартирным" жителям познакомиться с этой услугой. "Давно мечтал простирнуть все зимние вещи как следует, - рассказывает один из посетителей прачечной Олег Веретенников. - В машинке дома они все сразу не помещаются. Пробовал постирать один пуховик, но, кажется, только зря порошок потратил. Ерунда какая-то получилась". Главная проблема, что после сушки на балконе куртка стала какой-то сдутой. А ведь именно воздух в пуховой набивке и держит зимнее тепло. Как же быть?

В условиях самопрачечной с этим справиться легче, так как там есть специальное оборудование. Многие москвичи идут в прачечные самообслуживания с подушками. Эти люди понимают, что постельные принадлежности обеспечивают не только наш отдых, но и вольготную жизнь для микроорганизмов. "А что вы думаете, это отличный дом для пылевого клеща, - рассказывают сотрудники одной из экспресс-прачечных, коих в Москве тоже сотни. - Этот персонаж питается частичками нашей омертвевшей кожи. А где она скапливается чаще всего? Конечно, в подушках". Причем просто простирнуть наволочки будет недостаточно. Клещ довольно живуч и спокойно обитает даже в подушечном наполнителе. А вот стирать подушку целиком в домашней машинке проблематично.

Примерно то же самое можно сказать и об одеялах. Клиентов с покрывалами в прачечных, особенно после отмены ограничений, стало довольно много. "Проблема очевидна. Попробуй-ка запихни одеяло даже средних размеров в барабан домашней машинки! - негодует домохозяйка Марина, которую мы застали в самопрачечной. - А даже если и получается, остается крайне мало свободного места для движения в барабане". В итоге, сетует Марина, одеяла плохо простирываются. А уж высушить его в квартире-студии - это вообще квест. По большому счету вполне можно пойти в обычную прачечную или химчистку. Однако если цель стоит сэкономить и при этом не потерять в качестве, стоит отправиться именно в прачечную самообслуживания. Их в Москве мы нашли десятки. Достаточно вбить запрос в "Яндекс" - и вперед, к чистой крупногабаритной одежде. Одну из самых интересных самопрачечных мы нашли на юго-востоке мегаполиса. Сразу интересуемся ценником. Стирка большого одеяла в обычной химчистке в Москве нам бы обошлась в 1500 рублей. А тут - 450. Причем забрать принадлежности можно через пару часов. В случае с химчисткой пришлось бы подождать два дня.

Такую гору не впихнуть в домашнюю машинку с маленьким барабаном. Фото: Gettyimages

Помните в "Брат-2" эпизод, когда Данила с Беном "стираются" где-то на американской трассе? Вот примерно так же и выглядит московская самопрачечная. Машинки, к слову, производства США. Если дома стандартный объем барабана "стиралки" - 5 кг, то здесь - целых 10. Ищем свободную машинку и просто загружаем в барабан свое одеяло. Уже на этом этапе чувствуется огромная разница между домом и самопрачечной. Одеяло спокойно помещается в машинке-гиганте. Каждая "стиралка" пронумерована. Как только загрузили белье и щедро положили порошка, настраиваем режим. Тут все интуитивно.

Один из главных параметров - степень загрязненности от самой легкой "А" до "тяжелого" случая "С". Температура стирки выставляется по ярлычку на вашем изделии. Далее подходим к терминалу оплаты, который находится в другом углу. Там и выбираем номер машины. Платить можно как наличными, так и картой - все как в обычных вендинговых автоматах. Часа за два все постирается. Ну а потом - сушка! Она оплачивается отдельно на терминале. Сушильные машинки расположены в том же зале, что и стиральные. На задней стенке сушилки - отверстия для теплого воздуха. Он поступает в барабан - и в считаные минуты высушивает одеяло. Дома покрывало или плед висело бы на какой-нибудь двери чуть ли не сутки!

Постепенно самопрачечные становятся все популярнее. Мы даже нашли рейтинг, который свидетельствует о целых сегментах этой отрасли. Есть, например, затрапезные самопрачечные экономкласса, где машинок не так много. Однако основную свою функцию - стирку - они выполняют. Причем приглашают не только обычных жителей, но и представителей разных организаций. Однако есть и более интересные форматы самопрачечных.

Нормально высушить одеяла можно только в прачечных

Например, судя по этому рейтингу, у метро "Текстильщики" есть весьма неплохое заведение, где можно не только постирать и высушить белье, но даже и погладить - здесь есть и гладильные доски, и утюги с парогенератором. К тому же в прачечных экономкласса слишком тесно, да и порошок иногда приходится таскать с собой. А в более престижных заведениях стоят автоматические дозаторы моющих веществ, которые включены в стоимость стирки. Кроме того, в некоторых прачечных есть зоны ожидания с удобными диванами и даже автоматы с кофе.

Кстати

Внимание на ярлычок

Если вы увидите перечеркнутый знак тазика, то такую вещь нельзя стирать. Во всех остальных случаях - можно. Бывает, что ярлычка вообще уже и в помине нет. В этом случае лучше все же сходить в обычную прачечную и проконсультироваться с приемщиком.

Конкретно

Хозяйкам на заметку

Стирка в прачечных поможет решить целый ряд проблем с бельем. Особенно это касается сушки. Если сушить одеяло просто в квартире, то наполнитель может свалиться в комки. Плюс автоматической сушки в самопрачечных - постоянная и равномерная циркуляция воздуха. Именно она распределяет материал внутри одеяла. Особенно это заметно на пуховых и ватных одеялах, которые возвращают свой изначальный объем. Кроме того, сушка-автомат способна удалить даже мельчайшие частицы грязи и остатков ткани. Как правило, сушильные машины оборудованы фильтрами, которые собирают эти частицы. Выстирать хорошо можно практически любое одеяло. Но все же наименее прихотливыми считаются одеяла из синтетических тканей. А вот байковые и пуховые потребуют специальных условий сушки. Самые деликатные материалы в одеялах - овечья и верблюжья шерсть, бамбуковое волокно, шелк. Такие одеяла и пледы особенно важно стирать на профессиональном оборудовании.