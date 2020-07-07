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07.07.2020 10:50

С расчетом на "двушку"

Кто в Центральной России быстрее всех накопит на квартиру
Текст: Анна Скрипка (Белгород)
Российская газета - Экономика Центрального округа № 146(8200)
Где в России самое доступное жилье, исследовали эксперты РИА "Рейтинг" по итогам первого квартала текущего года. В основу легли потенциальные возможности семьи с одним ребенком накопить на типовую двухкомнатную квартиру площадью 60 "квадратов" при условии дохода, равного двум средним зарплатам в субъекте. Стоимость квартиры тоже условная: для расчета этого показателя использовались данные Росстата о цене за квадратный метр жилья на вторичном рынке.

Авторы рейтинга сделали вывод: в целом возможностей приобрести жилье без привлечения кредитных средств у семей стало больше. По сравнению с первым кварталом 2019 года минимальный срок накопления сократился в 60 регионах, в 18 - увеличился, а в трех остался без изменений. Примечательно, что в субъектах-лидерах - Магаданской области, в Ханты-Мансийском и Ненецком автономных округах - он составил менее трех лет. Причины понятны - это высокие "северные" зарплаты и относительно низкая стоимость жилья. Однако, согласно исследованию, в некоторых регионах Центральной России ситуация недалека от сложившейся на севере.

Фото: iStock
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Так, лидером среди областей ЦФО, если не брать во внимание столицу, стала Липецкая область. Исследователи подсчитали, что здесь семья со средним заработком накопит 2,3 миллиона рублей на "двушку" за 5,1 года. Чуть дольше откладывать придется в Калужской области - 5,4 года. Однако здесь и выше стоимость "квадрата" - типовую квартиру эксперты оценили в 2,9 миллиона рублей. В Белгородской области, которая замыкает тройку лидеров с показателем в 5,6 года, цена ниже - 2,6 миллиона рублей.

В большинстве регионов Центральной России, по данным рейтинга, не удастся накопить на квартиру быстрее чем за шесть лет. Даже если стоимость жилья будет ниже, чем в тройке перечисленных. Так, в Костромской области, несмотря на самую низкую по сравнению с другими субъектами цену - в 1,9 миллиона рублей, откладывать среднестатистическая семья будет 6,2 года, в Смоленской - 6,3 года, при этом цена на "двушку" здесь недалеко ушла от костромской - два миллиона рублей.

В большинстве регионов не удастся накопить на жилье быстрее чем за шесть лет

Гораздо лучше с доходами обстоит дело в Тульской области: здесь за те же 6,3 года можно накопить 2,9 миллиона рублей. Аналогичный временной показатель по итогам расчетов получился и в Рязанской области, где типовая квартира стоит 2,6 миллиона рублей.

Фото: iStock
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Воронежцам придется откладывать чуть дольше - 6,5 года - стоимость квартиры здесь оценили в 2,8 миллиона. Ярославцы будут копить 2,9 миллиона рублей 6,6 года. Курянам и владимирцам придется откладывать 6,8 года на жилье, стоимость которого оценена в 2,5 и 2,4 миллиона соответственно. В остальных областях срок накопления - от семи с половиной лет. Столько времени понадобится жителям Брянской и Орловской областей, где разница в цене квартир невелика - 2 и 2,2 миллиона рублей соответственно. Тамбовчанам понадобится и того дольше: 7,7 года для "двушки" за 2,1 миллиона. Замыкают рейтинг Тверская область с показателем в 8,5 года на квартиру в 2,8 миллиона и Ивановская область. Здесь копить придется 9,6 года, хотя стоимость квартиры такая же, как в Орловской области.

Авторы рейтинга пояснили, что траты среднестатистической семьи оценивались на основе прожиточного минимума. В реальности денег семье с ребенком нужно, конечно, гораздо больше. Любопытно, что регионы-лидеры действительно строят довольно много жилья. Оно приобретается зачастую за ипотечные средства, в том числе по разработанным в этих же областях программам.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Белгородская область Белгород

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