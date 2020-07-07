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07.07.2020 20:15
Рубрика: Общество

Как фотографу помогли пережить пандемию обитатели Московского зоопарка

Текст: Ксения Барулина
На кадрах фотосерии "Московский зоопарк. Изоляция" вместо посетителей между вольерами разгуливают рыжие утки огари, красной панде удаляют зуб, а местная знаменитость жираф Самсон грустит в отсутствии публики. Автор фотографий Михаил Киракосян, - фотограф с шестнадцатилетним стажем и собственным взглядом на фототворчество. Сейчас Михаил работает над второй частью проекта, стартовавшего с "карантинных" снимков животных. Новая серия фотографий будет называться "Мы похожи на вас" и включит в себя черно-белые портреты обитателей зоопарка. С ним побеседовала корреспондент "РГ".
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Почему в разгар пандемии, когда множество ваших коллег занималось больничными сюжетами в красной зоне, вы обратили внимание на "карантинную" жизнь животных?

Михаил Киракосян: Мне не хотелось снимать красную зону. То, что там происходит, - трагедия. Многие фотографы становятся известными за счет подобных тем, но, хотя их снимки и вызывают общественный резонанс, это никому не помогает. Изначальная цель таких людей - не помощь героям, а заигрывание с чувствами зрителя. Я не сторонник этого. Зачем делать себе имя на трагедии?

Мой проект имеет, в первую очередь, социальное значение. Его темы помогал разрабатывать фотограф Владимир Вяткин, которого я попросил быть куратором проекта. В первой части "Московский зоопарк. Изоляция" планировалось показать опустевший зоопарк глазами животных, но в процессе работы тема приобрела другое звучание: в то время как все силы общества были брошены на поддержку человека, Московский зоопарк, несмотря на новый некомфортный режим работы, так же по-человечески заботился о своих подопечных, не оставил их на произвол судьбы.

Фото: iStock
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Я безумно сильно люблю животных, абсолютно всех, и это тоже одна из причин, почему возникла такая идея. К тому же закрытие зоопарка - беспрецедентный случай в его истории.

Каковы ваши впечатления от съемок в Московском зоопарке?

Михаил Киракосян: Сюжет получился очень спокойным: нет особого "экшена", зато есть атмосфера умиротворения. Вместе со спокойствием я показал активную работу людей, которая продолжалась и на карантине. Я снимал в зоопарке примерно 35 дней, все это время поражаясь тому, как там относятся к животным, с какой любовью. Наблюдать за этим было огромным удовольствием.

То есть для вас этот проект - своеобразный отдых?

Михаил Киракосян: Нет, "Московский зоопарк. Изоляция" и "Мы похожи на вас" - глубокие, осознанные, довольно сложные в воплощении фотосерии. Животных снимать очень сложно, ими нельзя управлять: нужно находить взаимосвязь между взглядами, чувствовать их настроение.

Например, я снимал льва для второй части проекта 8 дней - каждый день по 2-3 часа. Леопарда - 2 дня: он рычал на меня, всегда был слишком далеко для хорошего кадра. В итоге позволил себя снять, подойдя поближе ровно на 2 минуты, а потом прыгнул на меня - повис на клетке. Очень много раз пришлось снимать панду Жуи: пока мы со смотрителями выставляли композицию, панда засыпала.

Сейчас я продолжаю фотографировать на территории зоопарка, но уже почти ничего нельзя снять из-за огромного количества посетителей: и животные, и люди возвращаются к нормальной жизни.

Получается, изоляция стала скорее мотивацией, чем затишьем, заставила искать новые ракурсы?

Михаил Киракосян: Да, когда сидишь дома, это заставляет экспериментировать. Я честно не нарушал самоизоляцию 45 дней, и, не выходя на улицу, начал снимать цветочки, которые раньше никогда не снимал, сделал несколько интересных картинок вида из окна. Скажу больше: когда была репетиция парада, я сфотографировал пролетающие мимо самолеты с триколором, и этот снимок попал в "Ассошиэйтед Пресс".

Фото: Скриншот с видео группы "Вконтакте" https://vk.com/riafan
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Параллельно со съемками в зоопарке, я не останавливал работу и над уже начатыми проектами. Например, "Монументальная геометрия": архитектурную фотосерию с изображениями важных государственных зданий (Кремль, Министерство обороны), храмов - в основном, московский сюжет. Сейчас, в период пандемии, с официального разрешения снял для этого проекта здание ФСБ.

На карантине набрали популярность онлайн-фотовыставки. Как вы относитесь к такому формату?

Михаил Киракосян: Мне предлагали сделать онлайн-выставку серии "Мы похожи на вас", но я отказался. Я сторонник классического выставочного формата, классического восприятия. Мне нужно, чтобы люди пришли, посмотрели, обменялись мнениями - чтобы между ними было живое общение, контакт.

За всю "дистанционку" я ни разу не был ни на одной онлайн-выставке, потому что я вообще не воспринимаю информацию в таком режиме. Изображение на бумаге несет в себе магию - совсем иную энергетику, нежели картинка на экране телефона или компьютера. Поэтому снимать, а потом публиковать в социальных сетях тоже бесполезно.

Но ведь пользователи соцсетей, как и посетители выставки, могут выражать свое мнение о фотографии, обсуждать работы...

Михаил Киракосян: На мой взгляд, основная задача фотографии заключается в том, чтобы она висела на стене: на выставке, в офисе, у кого-то дома, хоть в подземном переходе. Только так люди могут увидеть ее и оценить. А просмотры и лайки в интернете ни о чем не говорят: представьте, что на вас подписана тысяча человек; вы устраиваете выставку. Я вас уверяю, на нее придет дай бог 10 человек.

Мои работы выкладывали в аккаунты с миллионной аудиторией, но это не давало никакого отклика, никакого общественного резонанса: человек просматривает фотографию в ленте и забывает о ней через несколько секунд.

Помогают ли в творческом развитии фотоклубы, учитывая, что вы являетесь организатором одного из них?

Михаил Киракосян: Международный фотоклуб, который я курирую, отличается от большинства других. За полтора года его существования нам присылали фотографии как профессионалы, так и любители. Показать работы начинающих - основная задача нашего фотоклуба, выделяющая его среди серьезных организаций, в которых можно опубликоваться, только предварительно потратив десятки лет на обучение и практику. В инстаграм-аккаунте фотоклуба мы выкладываем снимки авторов разного уровня, чтобы дать некий толчок новичкам, попавшим таким образом в ряды профи. Я помню тот восторг, когда мои фотографии публиковали разные клубы, сообщества - как будто 10 дней рождения в один день случилось! Это очень мотивировало.

Фото: youtube.com / Московский Зоопарк
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Важно, что далеко не во всех фотоклубах присутствует доброжелательная атмосфера, которая стимулирует творчество. Каждый дает "ценные" советы, завидует, критикует. Это может сломать начинающего фотографа, у которого еще нет внутреннего стержня.

Что в таком случае действительно необходимо тем, кто хочет достичь успеха в фотографии?

Михаил Киракосян: Чтобы по-настоящему развиваться в этой области, нужно, во-первых, самостоятельно искать темы, которые нравятся, к которым лежит душа. Во-вторых, перед съемками следует всегда задавать себе вопрос: зачем вы снимаете, для кого? Если только для себя, не для людей, то можно и темы не придумывать, а просто повесить на себя камеру и делать кадры туриста.

Конечно, в начале творческого пути хочется снимать все, хочется быстрой славы. Раньше я считал апогеем успеха свою фотографию на обложке модного журнала. Сейчас понимаю, что успех - это хороший социальный проект, который могут увидеть многие люди, при этом открыв в нем что-то новое, интересное для себя.

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