Москва вошла в топ-10 городов мира по развитию человеческого капитала

Российская столица вошла топ-10 городов мира по уровню развития человеческого капитала и городскому планированию. Об этом сообщили в комплексе экономической политики Москвы.

Высокую оценку Москва получила в рейтинге Cities in Motion, составленном бизнес-школой Университета Наварры в Испании. Рейтинг оценивает качество жизни в 174 городах мира.

В категории городского планирования Москва продемонстрировала прогресс и за год поднялась с 22-го на 6-е место. Эксперты оценили количество пунктов велопроката в городе, число небоскребов, среднее количество жителей на домовладение.

"В категории человеческого капитала Москва заняла 8-е место: по этому параметру оценивали долю жителей со средним и высшим образованием, количество в городе бизнес-школ из рейтинга Financial Times, галерей, музеев, вузов и т.д. По этому параметру Москва обошла Токио и Чикаго", - заявили в комплексе экономической политики.

Улучшила свои показатели Москва и по другим критериям, среди которых социальная сплоченность, международные связи и имидж, окружающая среда. В общем рейтинге российская столица смогла опередить Дубай, Буэнос-Айрес и другие мировые мегаполисы.