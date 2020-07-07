Новости

Шереметьево 27 июля возобновит работу международного терминала D 19:04
Умер актер и звезда кантри Чарли Дэниелс 18:52
На станции МЦД-2 из-за дождя обвалилась крыша 18:41
В "Аэрофлоте" объяснили отказ в вывозе животных из Шанхая 18:40
СК проверит факт массового отключения электричества в Краснодаре 18:33
Москва вошла в топ-10 городов мира по развитию человеческого капитала 18:30
Президент Венгрии указал Зеленскому на горы мусора, приплывающие из Украины 18:25
Минздрав: 14 тысяч заболевших COVID-19 врачей получили страховые выплаты 18:16
Два пассажирских поезда столкнулись в Карловых Варах в Чехии 18:11
В Петербурге прекратили первое дело о прогулке в самоизоляцию 18:06
Назван автомобиль, который показал рост продаж на падающем рынке России 18:01
На Москву обрушился сильный ливень с грозой 17:58
Володин оценил перспективы отмены роуминга между Россией и Беларусью 17:54
В Сочи встретили 100-тысячного туриста нового летнего сезона 17:52
На Кубани мужчину осудили на шесть лет за сожжение брата 17:48
Глава автономии татар Чувашии Ферит Гибатдинов умер от пневмонии 17:44
Сергей Шнуров и Николай Фоменко войдут в число сопредседателей Партии роста 17:41
ПА ОБСЕ не пришлет наблюдателей на выборы президента Беларуси 17:32
В Самарской области на нефтеперерабатывающем заводе вспыхнул пожар 17:25
Движение открыли по всем путепроводам ЦКАД-3 17:23
Более 100 произведений Стэна Ли объединят в отдельную вселенную 17:09
На Кубани застройщика осудили за хищение 205 млн рублей 17:08
Haval показал новый H6. Outlander напрягся 17:03
Рестораторы запустили онлайн-платформу для сервисов доставки 16:49
На Кубани два курорта столкнулись с экстремальным дефицитом воды 16:48
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд защитил права работника, с которым не подписали трудовой договор
Верховный суд защитил права работника, с которым не подписали трудовой договор
Где этим летом школьники смогут больше всего заработать
Где этим летом школьники смогут больше всего заработать
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
07.07.2020 18:30
Рубрика: Общество

Москва вошла в топ-10 городов мира по развитию человеческого капитала

Текст: Александр Мелешенко

Российская столица вошла топ-10 городов мира по уровню развития человеческого капитала и городскому планированию. Об этом сообщили в комплексе экономической политики Москвы.

Высокую оценку Москва получила в рейтинге Cities in Motion, составленном бизнес-школой Университета Наварры в Испании. Рейтинг оценивает качество жизни в 174 городах мира.

Фото: Александр Корольков/РГ
Как действуют комнаты прохлады в Москве

В категории городского планирования Москва продемонстрировала прогресс и за год поднялась с 22-го на 6-е место. Эксперты оценили количество пунктов велопроката в городе, число небоскребов, среднее количество жителей на домовладение.

"В категории человеческого капитала Москва заняла 8-е место: по этому параметру оценивали долю жителей со средним и высшим образованием, количество в городе бизнес-школ из рейтинга Financial Times, галерей, музеев, вузов и т.д. По этому параметру Москва обошла Токио и Чикаго", - заявили в комплексе экономической политики.

Улучшила свои показатели Москва и по другим критериям, среди которых социальная сплоченность, международные связи и имидж, окружающая среда. В общем рейтинге российская столица смогла опередить Дубай, Буэнос-Айрес и другие мировые мегаполисы.

В регионах Общество Ежедневник Образ жизни Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Минэкономразвития опровергло информацию о резком падении доходов россиян
В Кремле назвали неясными перспективы возобновления международного авиасообщения
Госдума проголосовала за штрафы до 150 тысяч рублей за хамство чиновников
ФСБ опубликовала видео задержания советника гендиректора "Роскосмоса"
Медработники получат выплаты за отпуск, от которого отказались из-за COVID
Кого не пригласят на диспансеризацию в ближайшее время
Как удаленка может изменить человека через 25 лет