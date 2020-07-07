Москвичей предупредили о высокой вероятности смерчей 7 июля

В российской столице 7 июля из-за сильной жары не исключены погодные аномалии. Например, возможны град, порывистый ветер и смерч. Такой прогноз дал на своей странице в Instagram ведущий научный сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Во второй половине дня, по его словам, в городе прогнозируются ливни с грозой и порывами ветра до 20 м/с. Воздух же прогреется до 30-32 градусов.

В столичном управлении МЧС предупреждают: жара и духота особенно опасны для пожилых и людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. Врачи призывают по возможности остаться дома, пить больше воды и отказаться от физических нагрузок. На улицу рекомендуется выходить в легкой светлой одежде из натуральных тканей и головном уборе.