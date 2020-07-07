Наталья Сергунина: Театру "Модерн" вернут исторический облик

Департамент культурного наследия Москвы одобрил проект реставрации театра "Модерн". Его здание стоит на углу Спартаковской площади и Переведеновского переулка. Построили его 109 лет назад по проекту архитектора Капитолия Дулина. Вот, что рассказывает заммэра Москвы Наталья Сергунина:

- Специалисты укрепят несущие конструкции, заменят инженерные системы, кровлю, восстановят интерьеры и фасады по архивным документам.

Из истории известно, что до революции там располагалась хлебная биржа, затем Дом коммунистического воспитания, который позже переименовали в Бауманский детский Дом культуры. В 1918-1920 годах там выступал на различных собраниях и митингах Владимир Ленин. С 1990-х годов и по сей день помещения занимает театр "Модерн".