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07.07.2020 08:44
Рубрика: Культура

Наталья Сергунина: Театру "Модерн" вернут исторический облик

Текст: Любовь Проценко
Фото: mos.ru Фото: mos.ru
Фото: mos.ru

Департамент культурного наследия Москвы одобрил проект реставрации театра "Модерн". Его здание стоит на углу Спартаковской площади и Переведеновского переулка. Построили его 109 лет назад по проекту архитектора Капитолия Дулина. Вот, что рассказывает заммэра Москвы Наталья Сергунина:

Фото: Сергей Куксин/РГ
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Из истории известно, что до революции там располагалась хлебная биржа, затем Дом коммунистического воспитания, который позже переименовали в Бауманский детский Дом культуры. В 1918-1920 годах там выступал на различных собраниях и митингах Владимир Ленин. С 1990-х годов и по сей день помещения занимает театр "Модерн".

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