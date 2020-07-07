Открылся Педиатрический консультативно-диагностический центр ЦКБ РАН

Еще в 2019 году по инициативе министерства науки и высшего образования были выделены средства на текущий ремонт здания бывшей поликлиники N2. Именно здесь должен был появиться современный педиатрический центр, где бы внедрялись новые технологи охраны здоровья детей и молодежи в соответствии с нацпроектами "Наука", "Образование" и "Здравоохранение".

И вот сегодня медицинский центр, оснащенный самым современным оборудованием, открыл свои двери для детей и их родителей.

На каждом из четырех этажей здания расположены специализированные отделения. Помимо медицинских и процедурных кабинетов здесь есть зоны для интерактивных игр - специально для развития и развлечения маленьких пациентов.

- Здесь все организовано так, чтобы дети получали качественную, современную медицинскую помощь, а специалисты работали в комфортных условиях, имели возможность проводить исследования на прекрасной научно-клинической базе, - отметил министр науки и высшего образования Валерий Фальков на торжественном открытии медцентра.

Важно, что появилось место, где есть все условия, чтобы оказывать высококвалифицированную медицинскую помощь детям по широкому спектру направлений. Но не только. Центр будет заниматься актуальными задачами фундаментальной медицины: снижение детской смертности и инвалидности, сохранение ресурса людей старших возрастов и достижение здорового долголетия.

Кроме того, на базе центра также планируется внедрять в клиническую практику инновационные разработки ряда научных институтов, подведомственных Минобрнауки.

- Мы будем делать все возможное, чтобы медицинская помощь детям опиралась на мощный научный и образовательный потенциал, на передовые инновационные технологии, - подчеркнул министр. - Помощь будет самого высокого уровня.