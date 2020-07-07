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07.07.2020 16:23
Рубрика: Общество

Открылся Педиатрический консультативно-диагностический центр ЦКБ РАН

Текст: Мария Агранович
Еще в 2019 году по инициативе министерства науки и высшего образования были выделены средства на текущий ремонт здания бывшей поликлиники N2. Именно здесь должен был появиться современный педиатрический центр, где бы внедрялись новые технологи охраны здоровья детей и молодежи в соответствии с нацпроектами "Наука", "Образование" и "Здравоохранение".

И вот сегодня медицинский центр, оснащенный самым современным оборудованием, открыл свои двери для детей и их родителей.

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На каждом из четырех этажей здания расположены специализированные отделения. Помимо медицинских и процедурных кабинетов здесь есть зоны для интерактивных игр - специально для развития и развлечения маленьких пациентов.

- Здесь все организовано так, чтобы дети получали качественную, современную медицинскую помощь, а специалисты работали в комфортных условиях, имели возможность проводить исследования на прекрасной научно-клинической базе, - отметил министр науки и высшего образования Валерий Фальков на торжественном открытии медцентра.

Фото: Елена Афонина/ТАСС
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Важно, что появилось место, где есть все условия, чтобы оказывать высококвалифицированную медицинскую помощь детям по широкому спектру направлений. Но не только. Центр будет заниматься актуальными задачами фундаментальной медицины: снижение детской смертности и инвалидности, сохранение ресурса людей старших возрастов и достижение здорового долголетия.

Кроме того, на базе центра также планируется внедрять в клиническую практику инновационные разработки ряда научных институтов, подведомственных Минобрнауки.

- Мы будем делать все возможное, чтобы медицинская помощь детям опиралась на мощный научный и образовательный потенциал, на передовые инновационные технологии, - подчеркнул министр. - Помощь будет самого высокого уровня.

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