На фоне ситуации с пандемией коронавируса АСИ планирует изменить систему оценки регионов России в ежегодном рейтинге инвестиционной привлекательности. Об этом гендиректор агентства Светлана Чупшева заявила в Туле на встрече с главой региона. Какими именно будут новые подходы, озвучат на наблюдательном совете АСИ в ближайшее время.

Параллельно власти регионов ЦФО анализируют влияние ограничительных мер на реализацию инвестпроектов. Можно отметить, что сколько-нибудь серьезной корректировки ранее намеченных планов не ожидается.

Модель отработана

- Ситуация с пандемией не могла не отразиться на экономике. Однако сложности бывали и раньше, но мы всегда находили возможности и новые ниши, чтобы добиваться хороших результатов, - заметил заместитель председателя правительства Тульской области Григорий Лаврухин. Объем инвестиций в 2019 году составил 178 миллиардов рублей (рост по сравнению с 2018-м - почти на девять процентов). В этом году с учетом эпидемиологических ограничений прогноз скорректирован на 9,5 процента - до 167 миллиардов.

Всего в Тульской области реализуется 115 инвестиционных проектов на сумму более 500 миллиардов рублей. Шесть крупных (на 22,5 миллиарда) уже завершены. До конца года планируется завершить еще 12 на сумму около девяти миллиардов. Более половины проектов, завершаемых в этом году, ориентированы на экспорт в страны Азии и Евросоюза.

- Есть, конечно, объективные факторы, которые необходимо преодолеть, - финансовые, а также связанные с привлечением иностранных специалистов. Но все долгосрочные планы подтверждаются, - сообщил Григорий Лаврухин.

Для повышения инвестиционной активности в этот период были приняты определенные меры. Так, помимо имеющихся налоговых льгот для резидентов ОЭЗ, ТОСЭР, индустриальных парков, участникам специальных и региональных инвестконтрактов, а также АПК в регионе изменились правила предоставления льгот по налогу на имущество. В частности, снижена планка получения льгот - со ста до двадцати миллионов рублей планируемых инвестиций. Таким образом, такой возможностью теперь могут воспользоваться не только крупные компании. При этом для "тяжеловесов" с капитальными вложениями более 500 миллионов рублей увеличен размер инвестиционного налогового вычета. Ключевая роль в повышении качества деловой среды сегодня отводится двенадцати целевым моделям упрощения ведения процедур бизнеса: четыре из них уже полностью внедрены в регионе, восемь - в завершающей стадии. И, конечно, важную роль играет развитие инженерной инфраструктуры и доступности энергоресурсов. Тульская область участвует в двух инвестиционных программах естественных монополий: в электрификацию и газификации региона до 2024 года планируется вложить до 19 миллиардов рублей. Впрочем, построив магистральные сети, надо будет вложиться в так называемую "последнюю милю", и здесь также есть четыре проекта.

Ситуация с ограничениями и режимом самоизоляции заставила активнее продвигать регионы на интернет-площадках

Нынешняя ситуация с ограничениями и режимом самоизоляции принесла и свои плюсы. Так, по словам Григория Лаврухина, она заставила активнее продвигать регион на самых разных интернет-площадках. Причем эффект от работы в виртуальном пространстве уже начинает ощущаться. Как отметил министр экономического развития региона, работа по привлечению инвесторов не останавливалась. И у инвесторов есть интерес как к имеющимся площадкам с особыми режимами,, так и к частным индустриальным паркам. Здесь есть возможность не только получить территорию с подведенными коммуникациями, но и встроиться в производственную цепочку компаний.

Другой положительный момент - возвращение домой специалистов.

В регионе наблюдается определенное снижение уровня занятости. Но одновременно растет и число вакансий.

- Важно в первую очередь трудоустроить тех, кто потерял работу. Среди безработных есть и те, кто потерял работу за пределами Тульской области. Сейчас есть возможность вернуть в регион рабочие руки, - подчеркнул Григорий Лаврухин.

Аграрный тренд

В Рязанской области совещание по вопросам реализации инвестпроектов прошло в Скопинском районе, где реализуется крупный инвестпроект по строительству свиноводческого комплекса. Как подчеркнул глава региона Николай Любимов, сегодня, когда ситуация с COVID-19 начала стабилизироваться, одна из основных задач - постараться сохранить максимально благоприятные условия для работы бизнеса и оживления инвестиционных потоков. И здесь особое значение приобретает качественная реализация уже начатых инвестпроектов.

- Один из крупнейших зарубежных инвесторов в российскую отрасль свиноводства реализует в регионе проект строительства свиноводческого комплекса на шесть тысяч основных свиноматок полного цикла в Скопинском районе. Соглашение между правительством Рязанской области и инвестором было подписано в 2017 году. Объем инвестиций очень значительный - 4,8 миллиарда рублей, - заявил губернатор. - Надеюсь, что наше конструктивное деловое партнерство позволит успешно строить дальнейшее взаимодействие.

Именно на агропромышленный комплекс делают ставку региональные власти. В прошлом году инвесторы вложили в эту сферу более десяти миллиардов рублей. В частности, введены в эксплуатацию крупнейший в европейской части России животноводческий комплекс на шесть тысяч голов дойного стада в Шацком районе, а также первый этап тепличного комплекса площадью 11,25 гектара в Рыбновском районе. Завершается возведение молочно-товарной фермы на две тысячи голов в Рязанском районе, а в Спасском строится животноводческий комплекс молочного направления на 3,6 тысячи голов.

Добро пожаловать в парк

В Калужской области, по словам заместителя губернатора Владимира Попова, за четыре месяца этого года оборот организаций всех видов экономической деятельности составил 100,1 процента к уровню аналогичного периода прошлого года. Вместе с тем сумма инвестиций в основной капитал за первый квартал этого года равна 15 миллиардам рублей - против 14 миллиардов за тот же период 2019 года. Это говорит о том, что инвестиционная деятельность в регионе не останавливается.

В регионе по-прежнему приоритетом в деле привлечения инвестора считают индустриальные парки.

- Это эффективный механизм привлечения инвестиций и развития промышленности в регионе, - подчеркнул врио губернатора области Владислав Шапша в ходе посещения ОЭЗ "Калуга".

Упомянутая особая экономическая зона граничит с Новой Москвой, расположена по соседству с наукоемкими производствами, лабораториями и инженерными центрами, а также крупным логистическим терминалом. Как отмечалось, к настоящему времени для резидентов здесь построены сети газо- и электроснабжения, магистральный напорный коллектор и канализационная система для отвода хозяйственно-бытовых стоков с площадки в точку подключения к проектируемым сетям ГП "Калугаоблводоканал".

Здесь же находится мультимодальный транспортно-логистический комплекс "Фрейт Вилладж Ворсино". Объект включен в генеральную схему развития Московского железнодорожного узла, а также в перечень терминалов при распределении грузопотоков из Москвы. В 2016 году комплекс стал частью международного логистического проекта "Один пояс - один путь", объединившего экономические интересы России, Китая, Южной Кореи и Восточной Европы. Преимущества железнодорожного маршрута - порт Далянь (КНР) - Забайкальск (Россия) - Калужская область ("Фрейт Вилладж Ворсино") - в оптимальных по срокам и стоимости условиях грузообмена между странами.

По информации руководителей компании, в ближайших планах - расширение контейнерного терминала. В настоящее время его площадь - 5,5 гектара, производственная мощность - 200 тысяч контейнеров в год, строительство второй очереди позволит увеличить объемы до 350 тысяч контейнеров в год.