С 1 июля в столице выросли тарифы на коммунальные услуги

С 1 июля у москвичей выросли тарифы на коммуналку - платежки с новыми цифрами они получат в ближайшее время. Вернется в них и графа "капитальный ремонт", плату за который не брали в последние три месяца, чтобы освободить горожан хотя бы от части платежей во время пандемии. Но возвращать трехмесячный долг не придется, к тому же цена капремонта останется неизменной. Корреспондент "РГ" узнал подробности.

Плюс три процента

Начнем с того, что выросли с 1 июля только коммунальные тарифы, жилищные остались прежними. То есть платить за обслуживание мусоропроводов и лифтов, уборку подъездов, текущий ремонт и прочее в городе продолжат по старым ценам - они в этом году не изменятся, поскольку повышались 1 января. А вот за коммунальные ресурсы теперь придется платить на 3,68% больше. Такое решение было принято еще в декабре, причем федеральные власти установили для столицы максимальную планку индексации в 5%, но город сдержал рост на уровне инфляции.

В столичном департаменте экономической политики и развития по просьбе "РГ" провели расчеты. Взяли условную семью из трех человек, проживающую в квартире с газовой плитой площадью 64 "квадрата" и оплачивающую ЖКУ по счетчикам. Получилось, что после июльского повышения рост платежей на всю семью составит почти 200 рублей, или 64 руб. 01 коп. на одного члена семьи. Цифра, правда, может чуть измениться, поскольку еще точно не известен новый тариф на газ - решение по нему принимает Федеральная антимонопольная служба, пока же ценник остается старым.

Расчеты, безусловно, очень примерные, поскольку все зависит от объемов потребления. Если в этом месяце будете принимать ванну в два раза чаще, то и платить станете гораздо больше, а если начнете экономить, то роста тарифа можете и не почувствовать. К тому же все ресурсы подорожают по-разному. Холодная вода и водоотведение в сумме вырастут в цене на 4,5% с 70 руб. 05 коп. до 73 руб. 20 коп. за кубометр. Горячая вода подорожает на 3,6% с 198 руб. 19 коп. до 205 руб. 15 коп. Электричество обойдется по-разному владельцам газовых и электроплит. При одноставочном счетчике первые станут платить на 3,5% больше, а вторые - на 4,7%. Так происходит на протяжении последних лет, чтобы выравнять тарифы для владельцев разных плит.

Льготы на месте

Все существующие в Москве льготы по оплате коммуналки сохраняются без изменений - ими пользуются 52 категории горожан, или более 4 миллионов человек, то есть каждый третий житель столицы. Об этом "РГ" рассказали в департаменте труда и соцзащиты населения. Кроме того, более 630 тысяч семей получают субсидии - на них могут рассчитывать те, кто отдает за ЖКУ более десятой части семейного бюджета. Москва в этом плане лидер среди всех регионов - там планка для получения субсидий находится на уровне 22%, в столице же она более чем вдвое ниже.

Кстати, за счет повышения тарифов москвичей с правом на субсидию станет больше. К примеру, еще в июне на такую выплату из бюджета могла рассчитывать семья из трех человек с суммарным доходом не более 103 377 руб. в месяц. С 1 июля эта цифра выросла до 106 189,80 руб. Так что если раньше ваши доходы не позволяли рассчитывать на субсидии, то вполне возможно, что теперь такое право у вас появилось - сверьтесь с нашей инфографикой.

Субсидии примечательны тем, что получать их можно вне зависимости от статуса - необязательно быть инвалидом, ветераном или принадлежать к другой льготной категории, важен именно уровень дохода и сумма расходов на ЖКУ. Впрочем, в городском центре жилищных субсидий говорят, что выплаты чаще всего получают социально незащищенные люди, нередко и так имеющие льготы. К примеру, 81,2% получателей субсидий по состоянию на 1 июля - пенсионеры. Всего же в столице такую поддержку получают почти миллион человек, или 634,1 тыс. семей. Средний размер выплаты составляет чуть больше 2,4 тыс. руб.

Кстати, если вы получали или получаете субсидию, но срок ее предоставления истекает с апреля по сентябрь этого года, то собирать справки для продления не нужно -выплаты на следующие полгода продлят автоматически, это одна из федеральных антикризисных мер поддержки. Также, напомню, в стране до конца года отменили пени за просрочку коммунальных платежей и запретили отключение услуг за долги. Но накапливать их все же не стоит - рано или поздно все равно придется платить.

А вот изучить информацию о льготах и субсидиях лишним не будет - для этого лучше всего заглянуть на сайт subsident.ru. Там есть подробная информация о действующих в столице льготах, порядке их получения и много других полезных данных. Еще загляните в раздел инструкций портала городской мэрии mos.ru/otvet - там пошагово расписано, как воспользоваться тем или иным правом в сфере ЖКХ.

Конкретно

Тарифы с 1 июля

Электроэнергия (за кВт. ч):

- в квартирах с электроплитами - 4 руб. 87 коп. (для двухтарифных счетчиков: днем - 5 руб. 60 коп., ночью - 1 руб. 63 коп.);

- в квартирах с газовыми плитами - 5 руб. 66 коп. (для двухтарифных счетчиков: днем - 6 руб. 51 коп., ночью - 2 руб. 32 коп.).

Холодная вода (за куб. м): 42,30 руб.

Водоотведение (канализация, за куб. м): 30 руб. 90 коп.

Горячая вода (за куб. м): 205 руб. 15 коп. (холодная вода - 42 руб. 30 коп. + подогрев воды - 162 руб. 85 коп.).

Отопление (за Гкал): 2467 руб. 38 коп.

Цена на газ станет известна после решения ФАС России.

Кстати

Вода по графику

Многие москвичи в июле не почувствуют выросших тарифов, поскольку не будут платить за горячую воду - в этом месяце в городе начались плановые отключения горячей воды в многоквартирных домах. Обычно их начинают еще в мае, но в этом году из-за пандемии и самоизоляции сроки перенесли. Отключения будут длиться не более 10 дней, по возможности подачу воды возобновят до истечения этого срока. Посмотреть, когда отключение произойдет в вашем доме, можно на сайте Московской объединенной энергетической компании moek.ru.

Тарифы в платежках выросли только за коммунальные услуги. Жилищные остались прежними.