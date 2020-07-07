Сборная России по футболу проведет домашние матчи Лиги наций в Москве

Сборная России проведет домашние матчи розыгрыша Лиги наций УЕФА в Москве. Об этом сообщает официальный сайт Российского футбольного союза.

Первый домашний поединок турнира состоится 3 сентября. Соперником станет команда Сербии. 11 октября команда Станислава Черчесова примет Турцию, а 14 октября встретится с командой Венгрии.

Наставник российской команды Станислав Черчесов объяснил это решение.

"Главным образом это связано с тем, что у нас нет четкого понимания - со зрителями будем играть или же при пустых трибунах. Ехать в регион и не иметь там поддержки болельщиков не имеет никакого смысла - приводит его слова пресс-служба РФС. - Кроме того, период пандемии еще окончательно не пройден, и мы исходим из категорий безопасности. Все необходимые требования и предписания медицинского протокола проще выполнить в Москве".

По словам Черчесова, у сборной есть выбор, на каких стадионах проводить матчи. "Также сейчас РФС ведет работу по договоренности с соперниками на контрольные игры в октябре (7-го и 8-го числа) и ноябре (11-го и 12-го). УЕФА предоставил национальным ассоциациям такую возможность, и мы планируем ее использовать", - сказал он.