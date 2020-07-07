СК начал проверку по факту жалоб на невыплату зарплат курьерам

Столичные следователи обратили внимание на сообщения в некоторых СМИ о задолженностях по зарплатам курьерам. "По изложенным в СМИ фактам следственными органами Главного следственного управления (ГСУ) Следственного комитета РФ по городу Москве организовано проведение доследственной проверки. Из информационных сообщений следует, что руководство компании в период с мая 2020 года по настоящее время не выплатили заработную плату не менее чем 30 сотрудникам указанной компании", - говорится в сообщении столичного главка СКР.

Отмечается, что руководитель московского ГСУ Андрей Стрижов уже дал указание руководству территориального следственного подразделения выехать в упоминавшуюся в СМИ организацию "для осуществления личного приема работников".

"Следователи проведут ряд проверочных мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств случившегося и примут меры по погашению задолженности. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - заключили в Следственном комитете.

Ранее в СМИ появилась информация о массовых жалобах курьеров популярного сервиса по доставке еды о невыплатах им зарплат.

Кроме того, во вторник ГСУ СК по Москве возбудило уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК РФ "полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, пособий и иных установленных законом выплат".

В период с июня 2015 по январь 2020 года, по версии следствия, руководство Фонда содействия возрождению и сохранению арабско-мусульманского наследия "Мировая исламская Лига", осуществляя свою трудовую деятельность на территории Москвы, в нарушение требований Конституции и трудового законодательства РФ, полностью не выплатило заработную плату двум работникам. При этом финансовая возможность у компании на выплаты имелась, отмечают в СК. Сумма задолженности перед сотрудниками организации составила более 2 млн рублей.

"В рамках предварительного следствия будут приняты исчерпывающие меры, направленные на погашение имеющейся задолженности перед сотрудниками", - отметили в Следственном комитете.