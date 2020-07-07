СК завершил расследование дела против двух бывших сотрудников ФССП

В Подмосковье отправлено в суд уголовное дело, фигурантами которого являются приставы.

Как рассказали корреспонденту "РГ" в ведомстве, в первом управлении по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области завершено расследование уголовного дела бывшего исполняющего обязанности начальника отдела по исполнению особо важных исполнительных производств № 2 УФССП России по Московской области и судебного пристава-исполнителя того же отдела. Фамилии фигурантов дела в СК не называют. У них две статьи - подстрекательство к превышению должностных полномочий (ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 286 УК РФ) и превышение должностных полномочий (ч.1 ст. 286 УК РФ).

По версии следствия, с сентября по октябрь 2018 года начальник склонил свою подчиненную к превышению должностных полномочий. То есть уговорил незаконно освободить коммерческую организацию от уплаты исполнительского сбора, который составлял больше 11 миллионов рублей. Такая сумма была назначена фирме "за неисполнение требований исполнительного документа в установленный для добровольного исполнения срок".

Расследование, как рассказали в СК, оказалось сложным. По делу областными следователями и криминалистами проведен большой объем работы. Допрошены более 20 свидетелей, проведено множество обысков, как в служебных кабинетах УФССП России по Московской области, так и дома у фигурантов. Там и были найдены документы, свидетельствующие о необходимости взыскания исполнительского сбора. А сами следственные действия проводились за пределами Москвы и Московской области - в Санкт-Петербурге .

Прокуратура утвердила обвинительное заключение.