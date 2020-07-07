Тамбовские заемщики ВТБ получили "антивирусную" поддержку

Более 900 миллионов рублей направил банк на помощь клиентам в Тамбовской области в период пандемии коронавируса. Кредитные каникулы и льготы по займам предоставляются в рамках государственных и собственных программ ВТБ.

Как рассказала управляющий банком в регионе Евгения Левина, малые и средние предприятия из наиболее пострадавших отраслей получили помощь на общую сумму 488 миллионов рублей. Так, в рамках госпрограммы кредитования компаний на выплату заработной платы сотрудникам (постановление правительства РФ № 422) банк заключил соглашения с 21 предприятием на сумму 38 миллионов рублей. Такие займы выдаются по минимальному пакету документов на срок до 12 месяцев: в первые полгода - ставка ноль процентов, далее - под 2,5 процента годовых. Кроме того, ВТБ в Тамбовской области реструктурировал кредиты представителям среднего и малого бизнеса на 573 миллиона рублей - как по собственным программам, так и в рамках государственных мер.

Банк активно работает по оформлению займов под два процента в рамках постановления правительства РФ № 696. При сохранении штата сотрудников более чем на 80 процентов - погашение от 50 до 100 процентов задолженности будет производиться государством. На сегодняшний день по этой программе ВТБ в Тамбовской области уже реализовал более 60 сделок на сумму 212 миллионов рублей.

В рамках программы заемщикам гарантирована отсрочка платежей по кредиту до 28 декабря 2020 года, а при выполнении условий программы период отсрочки платежей может быть продлен. В случае сохранения не менее 90 процентов штата их работников государством будет погашено 100 процентов задолженности перед банком. Если компания сохранит количество сотрудников на уровне 80 процентов и более - будет списано 50 процентов долга и процентов по нему.

- Мы ежедневно общаемся с предпринимателями региона и хорошо знаем, какое влияние оказала пандемия на их бизнес. Поэтому максимально оперативно подключились ко всем госпрограммам поддержки. Надеемся, что льготное финансирование позволит бизнесу постепенно восстановить работу после снятия ограничений, связанных с COVID-19, - отметила Левина.

Компаниям, включенным в реестр МСП из наиболее пострадавших отраслей, банк готов предоставить отсрочку на полгода по уплате кредитов, взятых до первого апреля 2020 года. При этом на шесть месяцев можно оформить льготную ставку: треть процентов будет гасить государство, еще треть - банк.

Также клиенты ВТБ вправе получить отсрочку платежей по договорам, заключенным до третьего апреля 2020 года в рамках ФЗ № 106. В банк необходимо обратиться до 30 сентября 2020 года.

Продолжается льготное кредитование по другим госпрограммам поддержки (например, по линии Минсельхоза или Корпорации развития МСП).

- Банк реализует и собственные программы поддержки клиентов сегмента среднего и малого бизнеса. К примеру, с 30 марта клиентам малого и микробизнеса предлагается воспользоваться специальными продуктами "Кредит на восстановление бизнеса" и "Бизнес-реструктуризация". Это перекредитование на погашение суммы текущей задолженности как по основному долгу, так и по процентам, комиссиям и т. п. на срок до десяти лет. При этом заемщику может быть предоставлена отсрочка платежей по кредиту на срок до шести месяцев. Ставка определяется в индивидуальном порядке в зависимости от текущей ставки по договору. Для получения финансирования клиентам достаточно обратиться в банк и предоставить упрощенный пакет документов, - подчеркнула Евгения Левина. - При этом возможна отмена санкций за неисполнение клиентом иных обязательств по сделкам (поддержание оборотов по счетам, предоставление документов, выполнение финансовых показателей…). Для малого бизнеса действует программа реструктуризации кредитов: мы оформляем новый заем на погашение текущей задолженности на срок до десяти лет, предоставляя отсрочку платежей до полугода.

Получатели экспресс-кредитов из числа микропредприятий могут тоже реструктуризировать долг на индивидуальных условиях, предоставив в тамбовское отделение ВТБ упрощенный пакет документов.

Для частных лиц доступны кредитные каникулы. На Тамбовщине этим уже воспользовались 754 клиента ВТБ, получив отсрочку по уплате долга на 418 миллионов рублей. В рамках закона № 106-ФЗ отсрочку платежа по кредитам наличными, ипотеке и автокредитам на срок до полугода могут оформить заемщики, которые из-за пандемии ушли на больничный, не смогли вовремя вернуться из-за границы или потеряли более трети среднемесячного дохода.

- Наш банк реализует и аналогичную собственную программу поддержки, но с увеличенными лимитами: в Тамбовской области на каникулы по ипотеке можно претендовать при сумме займа до трех миллионов рублей, по кредитам наличными - до двух, по автокредитам - до 1,5. Срок оформленных на сегодня кредитных каникул составляет три месяца, - сообщила управляющий ВТБ в регионе Евгения Левина. - Число заявок по такой программе в мае относительно апреля сократилось на 40 процентов. То есть основная часть клиентов, столкнувшихся с финансовыми сложностями, уже воспользовалась этой возможностью. Также стоит отметить, что всем владельцам кредитных карт была предоставлена автоматическая отсрочка двух минимальных платежей в апреле и мае.

С 8 июня ВТБ продлил возможность воспользоваться кредитными каникулами до 30 сентября (то есть еще на три месяца) и упростил процедуру приема заявок на отсрочку по кредиту. Подавляющему большинству заемщиков в Тамбовской области теперь не нужно подтверждать снижение дохода, если остаток долга на момент обращения не превышает по потребительским и автокредитам - 750 тысяч, по ипотеке - два миллиона. Остальным достаточно подтвердить, что доход снизился на 20, а не на 30 процентов.

Сегодня банк занимает лидирующие позиции на финансовом рынке Тамбовской области. По итогам первого квартала кредитный портфель ВТБ составил 20,6 миллиарда рублей, объем пассивов - 14 миллиардов. При этом корпоративный кредитный портфель увеличился на 21 процент, портфель привлеченных средств - на 15 процентов. В розничном бизнесе прирост составил пять и три процента по объему выдачи и привлечения средств соответственно.

- Учитывая экономическую ситуацию, мы ожидаем замедления темпов роста нашего бизнеса в Тамбовской области, - резюмировала Евгения Левина. - При этом результаты работы в первом квартале заложили базу для его дальнейшего развития. Для нас критически важно минимизировать последствия пандемии для своих клиентов, и сегодня мы в значительной степени сконцентрированы на помощи клиентам, пострадавшим от пандемии, - как гражданам, так и предпринимателям.