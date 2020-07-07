Труженице тыла Зинаиде Кудрик вручена юбилейная медаль

Депутат Городской Думы Калуги Константин Сотсков и бизнесмен Глеб Белов встретились с труженицей тыла Зинаидой Степановной Кудрик и вручили ей юбилейную медаль "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.".

Зинаида Степановна во время войны была подростком, но работала наравне со взрослыми на рытье окопов и укреплений.

"Перед объявлением Победы мы с утра до ночи репродукторы не выключали, знали, что вот-вот должна война закончиться. День Победы был изумительным: кто плакал, кто радовался, целовались на дороге со всеми подряд, - вспоминает ветеран. - Не забывайте военные годы, чтобы больше не было войны. Я всем желаю здоровья, радости, и чтобы жизнь у нас была спокойной, и страна наша процветала.

Девиз Зинаиды Кудрик - добро побеждает все. До сих пор она помнит, как во время войны все их соседи жили дружно и помогали друг другу. Когда приехала в Калугу к сестре и маме, город ей понравился, потому что калужане были добрые и отзывчивые.

"Низкий поклон Зинаиде Степановне, ведь она во время войны была совсем юной, но много и тяжело работала, как и ее сверстники, делая всё для фронта, всё для победы. Да и после войны, несмотря на нелегкую жизнь, сохранила оптимизм и доброе отношение к людям. Вот на кого нам всем нужно равняться!" - отметил депутат.