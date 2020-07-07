Труженице тыла Зинаиде Кудрик вручена юбилейная медаль

Новости

Видео: байкер чудом спасся от столкновения с грузовиком 13:00
Бой Емельяненко - Исмаилов пройдет при зрителях в Сочи 12:56
Посол ЕС: Разрешат ли россиянам въезд в ЕС, станет известно в середине июля 12:55
В Испании ограничили вход на пляжи 12:50
Песков: Задержание Сафронова не связано с его журналистской деятельностью 12:49
Названы комментаторы матча "Спартак" - "Локомотив" 12:48
Американские горки: опубликован отчет о продажах новых авто в России 12:47
В Москве горит склад с автомобилями 12:41
В аэропорту Симферополя опровергли экстренную посадку самолета 12:41
В Эфиопии более 166 человек погибли в результате беспорядков 12:39
"Российская креативная неделя" соберет в Москве представителей регионов 12:39
В России открылись 545 детских лагерей 12:35
В Саратове обнаружена свалка химикатов 12:30
В Коми глава стройфирмы получил два года условно за липовые акты 12:25
Инвалидам упростят получение средств реабилитации 12:18
Фото: какой будет Цири в продолжении "Ведьмака" 12:18
Мир фантастических образов стал подарком ко дню рождения Шагала в Витебске 12:17
В Коми директор строительной фирмы растратил 30 млн рублей 12:10
В пещере под Сочи ученые обнаружили редчайшего моллюска 12:03
Кроссовер Toyota Corolla Cross: названа дата премьеры 12:03
РФ направит почти 160 млн рублей на помощь Казахстану в борьбе с COVID-19 11:55
"Урал Опера Балет" откроет российской публике оперу "Любовь издалека" 11:54
Китай запретил продажу кур на рынках 11:52
Нацпарк "Шушенский бор" под Красноярском затопило грунтовыми водами 11:43
Свердловским больницам передали 28 реанимобилей 11:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие льготы в сфере ЖКХ введены для поддержки населения
Какие льготы в сфере ЖКХ введены для поддержки населения
Названы самые выгодные способы приобрести квартиру
Названы самые выгодные способы приобрести квартиру
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
07.07.2020 11:57

Труженице тыла Зинаиде Кудрик вручена юбилейная медаль

Депутат Городской Думы Калуги Константин Сотсков и бизнесмен Глеб Белов встретились с труженицей тыла Зинаидой Степановной Кудрик и вручили ей юбилейную медаль "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.".
Фото: Калужская городская Дума Фото: Калужская городская Дума
Фото: Калужская городская Дума

Зинаида Степановна во время войны была подростком, но работала наравне со взрослыми на рытье окопов и укреплений.

"Перед объявлением Победы мы с утра до ночи репродукторы не выключали, знали, что вот-вот должна война закончиться. День Победы был изумительным: кто плакал, кто радовался, целовались на дороге со всеми подряд, - вспоминает ветеран. - Не забывайте военные годы, чтобы больше не было войны. Я всем желаю здоровья, радости, и чтобы жизнь у нас была спокойной, и страна наша процветала.

Фото: Калужская городская Дума
Калужский депутат помогает региональному отделению общества глухих

Девиз Зинаиды Кудрик - добро побеждает все. До сих пор она помнит, как во время войны все их соседи жили дружно и помогали друг другу. Когда приехала в Калугу к сестре и маме, город ей понравился, потому что калужане были добрые и отзывчивые.

"Низкий поклон Зинаиде Степановне, ведь она во время войны была совсем юной, но много и тяжело работала, как и ее сверстники, делая всё для фронта, всё для победы. Да и после войны, несмотря на нелегкую жизнь, сохранила оптимизм и доброе отношение к людям. Вот на кого нам всем нужно равняться!" - отметил депутат.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Калужская область ЦФО Калужская область Калуга Городская Дума города Калуги

Главное сегодня

В Госдуму внесен проект о дополнительных выплатах пенсионерам
Минкомсвязь предложила отслеживать больных коронавирусом по геолокации
Правительство не поддержало законопроект о штрафах за езду без пропуска
ЦИК обсудит возможность голосования в сентябре в течение 2-3 дней
Финансист объяснил устойчивость экономики России во время пандемии