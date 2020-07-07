Отмена части "антивирусных" ограничений в регионах ЦФО не замедлила сказаться на авторынке: выросли и продажи новых легковушек, и число выданных на их покупку кредитов. Особым спросом пользуются машины массовых брендов. На вторичном рынке лидируют отечественные авто.

По данным исследования, проведенного Национальным бюро кредитных историй (НБКИ) совместно с агентством "Автостат", в мае спрос начал заметно восстанавливаться после весеннего падения. Количество кредитов на приобретение машин в целом по стране увеличилось более чем в два раза по сравнению с предыдущим месяцем. На заемные средства было куплено 40,9 тысячи автомобилей (в том числе подержанных). На первичном рынке россияне приобрели 61,7 тысячи легковушек.

Сопоставление с прошлогодними цифрами, конечно, показывает, что объемы и кредитования, и продаж новых машин сократились почти вдвое. В число 30 регионов - лидеров по объемам выдачи займов вошли Воронежская и Тульская области. В мае их жители получили соответственно 838 и 484 автокредита, что на 40 и 53 процента меньше, чем годом ранее. По количеству купленных на первичном рынке легковушек в федеральный топ-30 традиционно попали регионы Черноземья. Воронежцы за месяц приобрели 1181 машину, белгородцы - 789, липчане - 574. В сравнении с маем 2019-го снижение составило 36, 25 и 41 процент соответственно. Такой разброс объясняется, скорее всего, разницей мер, введенных регионами из-за COVID-19.

- Пандемия коронавируса и последовавшие ограничения самым негативным образом сказались на работе автодилеров... Но если сравнивать майские итоги с апрельскими, то ситуация выглядит уже лучше. А в июне позитивный тренд, по всей видимости, получит развитие. Во-первых, в ряде регионов разрешена работа автодилеров. Во-вторых, улучшены условия госпрограмм "Первый / Семейный автомобиль", которые оказывают серьезную поддержку как самому авторынку, так и автокредитованию, - отметил исполнительный директор "Автостата" Сергей Удалов.

В автокредитовании слабо развиты дистанционные каналы продаж, поэтому закрытие салонов в апреле привело к фактической остановке работы в этом банковском сегменте. В мае традиционное офлайн-кредитование тоже было доступно автомобилистам не во всех регионах и не целый месяц.

- По мере отмены карантинных мероприятий ситуация будет восстанавливаться. Однако на уровень начала года автокредитование, скорее всего, выйдет еще не скоро, - добавил гендиректор НБКИ Александр Викулин.

В Воронеже автосалоны уже открыты, и с начала лета там наблюдается уверенный рост продаж. Так, в точках ГК "Мотор Ленд" продажи машин марки KIA в сравнении с маем увеличились на 40 процентов, Mitsubishi и Nissan - на 30, Volvo - на 20.

- Ожидаем, что к осени спрос на автомобили восстановится. Возможно дальнейшее смещение потребительского интереса в сторону массовых бюджетных брендов, - предположил коммерческий директор ГК Юрий Лобанов. - Чтобы сдержать рост стоимости в период экономического спада, мы выкупили автомобили по всем представленным брендам. Кроме того, наша компания подготавливает интересные предложения исходя из предпочтений клиентов. До конца года планируем пополнить у себя линейку автомобилей Volvo, запустить продажи гибридных электрокаров Xc-60 и Xc-90, а также полностью электрической ХС40.

Статистика Сбербанка подтверждает ожидаемый для кризисного времени тренд на покупку дешевых отечественных машин. По итогам мая самыми востребованными марками здесь оказались ГАЗ и LADA - в общей сложности на них пришлось более половины от всего объема лизинговых сделок. В апреле их выбирало около 40 процентов клиентов. Однако в банке отмечают и возросший спрос на автомобили премиум-сегмента. Тройку лидеров образовали модели BMW, KIA и Toyota.

- Повышенный спрос на автомобили отечественного производства имеет логичное объяснение. Первый фактор - это программа государственного субсидирования, которая призвана стимулировать спрос на российские авто. Второй - рост онлайн-продаж и, соответственно, спроса на автомобили для курьерских служб и сферы доставки. Среди иностранных автомобилей значительный рост продаж по сравнению с прошлыми месяцами продемонстрировал BMW, что в числе прочего обусловлено специальными условиями по действующей партнерской программе, - пояснила директор департамента корпоративного бизнеса АО "Сбербанк Лизинг" Ольга Кириллова.

На рынке подержанных авто тоже наиболее востребованы машины отечественных брендов. Они занимают более 36 процентов в структуре общефедерального спроса. В столице Черноземья российских "лошадок" выбирает треть покупателей б/у машин. Далее в воронежском рейтинге популярности идут японские, немецкие, корейские и американские марки.

"Лидерство российских авто в большинстве регионов можно объяснить их сравнительно невысокой стоимостью. Средняя цена отечественной легковушки с пробегом в апреле-мае 2020 года составляла 215 тысяч рублей. Иномарки - минимум вдвое дороже. "Немцы" стоят в среднем 792 тысячи, "японцы" - 678, машины корейских брендов - 538 тысяч, а американских - 426", - рассказали в аналитической службе платформы "Авито Авто".

За "коронавирусные" месяцы средняя стоимость отечественного автомобиля с пробегом в России выросла почти на 10 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 2,8 по сравнению с первым кварталом 2020-го. В Воронеже средняя стоимость подержанных автомобилей российских брендов сейчас выше, чем по стране, и достигает 228 тысяч рублей.

Прямая речь

Кирилл Вотяков, руководитель категории "Авито Автомобили":

- Режим самоизоляции стал настоящим испытанием для дилерского бизнеса и в то же время мощным катализатором цифровизации авторынка. Судя по данным нашего опроса, официальные дилеры машин с пробегом оказались в целом подготовлены к удаленной работе несколько лучше, чем независимые. Они активнее использовали мессенджеры для общения с клиентами, организовывали доставку автомобиля покупателю и предлагали онлайн-кредитование. В апреле организовать дистанционное оформление займа на покупку подержанного авто могло почти 60 процентов официальных дилеров. В мае многие салоны возобновили работу в очном формате, и только 38 процентов из них сохранили сервис по удаленному оформлению кредита. Но очевидно, что теперь у покупателей машин будет все больше ожиданий от онлайн-опыта и его бесшовной интеграции с шагами офлайн.