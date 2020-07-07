В московские парки вернулась бесплатная йога. Занятия, наконец, проходят на открытом воздухе. Как на них записаться и что захватить с собой, узнал корреспондент "РГ".

Девятый сезон йоги в этом году стартовал позже обычного. Причина понятна - коронавирус. Тренировки почти два месяца шли в онлайн-формате. И вот случилось - можно выйти из душных квартир и заниматься йогой на природе. Правда, противоэпидемиологические ограничения еще действуют, поэтому придется брать с собой маску и соблюдать социальную дистанцию.

Занятия проходят в двадцати парках, включая парк Горького, "Сокольники", сад "Эрмитаж", "Фили". График везде разный, поэтому удобное время - утро или вечер - можно выбрать самому. Организаторы просят приходить с ковриком и в удобной одежде. Желательно прихватить воду и головной убор, если вдруг будет жарко.

Одна тренировка, рассказали в пресс-службе "Мосгорпарка", длится от одного до полутора часов. Желающие могут освоить разные направления йоги: классику, каула-йогу с расслабляющими упражнениями, виньяса-флоу и медитацию. Их преподают сертифицированные инструкторы с опытом работы не меньше года. Но прежде чем идти в парки, нужно запомнить два момента. Первый - занятия проходят при температуре воздуха от 18 градусов и выше. Второй - в случае дождливой погоды - только в тех парках, где можно укрыться под навесом. Например, в саду "Эрмитаж" и парке "Северное Тушино".

Кстати

Следить за актуальным расписанием бесплатных занятий йогой проще всего на страницах "Мосгорпарка" в социальных сетях "ВКонтакте", Instagram и Facebook, а также на сайте проекта - parks.yogajournal.ru.