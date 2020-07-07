В Липецкой области продолжается благоустройство сел в рамках госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий". Глава региона Игорь Артамонов подчеркивает, что работы ведутся в каждом районе области. В 11 муниципалитетах уже появились детские игровые и спортивные площадки, зоны отдыха, скверы, пешеходные зоны и беговые дорожки.

Игорь Артамонов отмечает, что качество жизни липчан зависит и от качества той среды, в которой они живут и работают, а значит, раздражающих мелочей здесь быть не должно. Именно поэтому в программу включили те территории и объекты, которые жители сел посещают каждый день.

Помимо строительства новых детских и спортивных площадок, скверов и парков работы по благоустройству идут и на тех объектах, которые уже прекрасно выглядят, но не совсем удобны для жителей. К примеру, в селе Солдатское Тербунского района на популярной пешеходной зоне не было освещения. Теперь его сделали. В слободе Покрово-Казацкой Лебедянского района и в селе Новоникольском Данковского района не хватало хоккейной площадки: это тоже исправили. В данковском селе Теплое сквер перед Домом культуры превратили в зону отдыха.

Внимание уделили даже площадкам для сбора отходов. В селе Кривополянье Чаплыгинского района создали сразу 33 таких объекта. Теперь в селе даже места для мусора выглядят цивилизованно.

В целом до конца года планируется благоустроить свыше 120 сельских территорий. Игорь Артамонов подчеркивает, что финансирование этой программы ведется из казны всех уровней и внебюджетных источников. В целом выделено около 42 миллионов рублей, из них 29,1 миллиона - средства федерального и областного бюджетов.

Игорь Артамонов напоминает, что госпрограмма "Комплексное развитие сельских территорий" рассчитана на 2020-2025 годы и включает несколько направлений. Так, в ходе благоустройства сельских территорий регион получит 83,6 миллиона рублей из федеральной казны, еще 32,5 миллиона рублей - предусмотрено в областном бюджете. Еще почти 50 миллионов составят ассигнования местных бюджетов и внебюджетные средства.

- Эти вопросы - в числе приоритетных направлений деятельности региональной власти, - подчеркивает Игорь Артамонов. - Кроме того, благоустройство городов, сел и деревень ведется в тесном взаимодействии с жителями, предложения и пожелания которых поступают, в том числе и через соцсети, в адрес местной и областной власти.