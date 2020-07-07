В Москве горит склад с автомобилями

На западе Москвы горит склад с газовым оборудованием: внутри взрываются кислородные и пропановые баллоны. На месте работают пожарные pic.twitter.com/X8jvz4BGIc — Московские новости (@moskow_vk) November 18, 2019

На западе Москвы загорелся крупный склад с автомобилями, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах.

Горит металлический ангар на 2-м Сетуньском проезде. Площадь пожара составила 750 квадратных метров.

На месте периодически слышатся хлопки: на складе хранились горючие жидкости. Строение частично обрушилось.

На место выдвинуты 20 пожарных команд, сведений о пострадавших нет.