В Москве иномарка врезалась в веранду ресторана

На юге Москвы иномарка врезалась в летнюю веранду ресторана, сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники в экстренных службах.

Инцидент произошел на улице Генерала Белова. Водитель Nissan не справился с управлением и не удержал машину на проезжей части. Иномарка снесла несколько столиков в кафе.

Агентство сообщает о нескольких пострадавших, все они - пассажиры авто.