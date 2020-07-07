В Москве иномарка врезалась в веранду ресторана

На юге Москвы иномарка врезалась в летнюю веранду ресторана, сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники в экстренных службах.
Инцидент произошел на улице Генерала Белова. Водитель Nissan не справился с управлением и не удержал машину на проезжей части. Иномарка снесла несколько столиков в кафе.
Агентство сообщает о нескольких пострадавших, все они - пассажиры авто.
В Москве автомобиль влетел в летнюю веранду кафе «Тануки». По некоторым данным, у машины могли отказать тормоза. В результате аварии пострадал по меньшей мере один человек https://t.co/JcpMXDG5jg pic.twitter.com/KTXifzn3TI— РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) July 7, 2020