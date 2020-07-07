В Москве откроется бесплатный автокинотеатр

В Москве на перехватывающей парковке около станции метро "Филатов луг" появится бесплатный автокинотеатр. Зал под открытым небом рассчитан на сто машин, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

Первый показ пройдет 18 июля. Попасть на сеанс можно будет по предварительной записи. Регистрация откроется 12 июля в 0.00 на сайте проекта.

"В выходные дни загруженность обычной парковки минимальная, поэтому мы решили попробовать организовать автомобильный кинотеатр, который может стать отличным развлечением в любую погоду", - объяснили в департаменте транспорта.

Всего с июля по октябрь планируется показать около 17 фильмов.