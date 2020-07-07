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07.07.2020 10:48
Рубрика: Общество

В Москве пассажирам электричек раздадут воду из-за жары

Текст: Ангелина Зеленькова

Пассажирам электричек на вокзалах и станциях бесплатно раздадут воду из-за жары. Об этом сообщили в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании.

Фото: REUTERS
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В жаркую погоду на головных вокзалах столицы и на крупных станциях ЦППК обеспечивает пассажиров питьевой водой. "Сотрудники предоставляют ее всем желающим бесплатно в дни, когда температура достигает предельных отметок для летнего периода (от 28 градусов)", - уточнили в пресс-службе. И добавили, что с начала июня в жаркие дни пассажирам уже раздали порядка 3 тонн воды.

Напомним, по прогнозам Гидрометцентра, 7 июля в Москве и Подмосковье ожидается переменная облачность, кратковременные дожди и до 31 градуса тепла.

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