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07.07.2020 17:22
Рубрика: Власть

Не больно и надо

В регионах возобновилась диспансеризация населения
Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург) , Наталья Коротченко (Астрахань) , Анна Скрипка (Курск, "Российская газета")
После ослабления режима самоизоляции вновь возобновляется плановая медицинская помощь и диспансеризация. Правда, пока в тех регионах, где это позволяет ситуация. В рамках нацпроекта "Здравоохранение" люди проходят обследование на современном медицинском оборудовании, а к тем, кто не может добраться до поликлиник и ФАПов, выезжают специальные бригады врачей. Всего в 2020 году профилактические осмотры должны пройти 63,4 миллиона человек. Корреспонденты "РГ" выяснили, как в регионах оказывается плановая помощь.
К жителям отдаленных деревень Курской области доктора и медсестры едут на специальном автобусе — мобильном ФАПе, оборудованном по последнему слову техники для качественного осмотра и диагностики. Фото: Руслан Журкин К жителям отдаленных деревень Курской области доктора и медсестры едут на специальном автобусе — мобильном ФАПе, оборудованном по последнему слову техники для качественного осмотра и диагностики. Фото: Руслан Журкин
К жителям отдаленных деревень Курской области доктора и медсестры едут на специальном автобусе — мобильном ФАПе, оборудованном по последнему слову техники для качественного осмотра и диагностики. Фото: Руслан Журкин

Поликлиника в гостях

Астраханские больницы и поликлиники вновь начали плановый прием пациентов. Возобновилась и диспансеризация, но пока только для маломобильных граждан и пациентов старше 65 лет с хроническими заболеваниями: онкология, сердечники, сахарный диабет.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
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Как сообщили "РГ" в минздраве области, медосмотры проводят на дому, для этого в каждом районе города и области сформировали выездные бригады медиков. "У нас в двух подразделениях - три бригады, в каждой - по четыре медицинских специалиста, - рассказала "РГ" заместитель главного врача астраханской поликлиники № 8 Ольга Бирюкова. - Выезжаем трижды в неделю со вторника по четверг с 12.00 до 15.00, осматриваем пациентов с хроническими заболеваниями, которые состоят на диспансерном учете в нашей поликлинике".

Бригады формируются в зависимости от заболевания: если у пациента, например, сахарный диабет, то ему требуется обязательный осмотр эндокринолога, окулиста и невролога. Кроме того, в каждой бригаде есть терапевт. Всего же в выездных осмотрах задействованы такие специалисты, как невролог, хирург, офтальмолог, оториноларинголог, эндокринолог, уролог, кардиолог и травматолог-ортопед. Во время планового выезда контролируется состояние пациента и при необходимости назначается дополнительное обследование.

Выездная диспансеризация сейчас только оттачивается, по ходу медики будут смотреть, нужно ли что-то корректировать - состав бригад или графики осмотров. "Перед выездом мы звоним пациенту и говорим, что сегодня к нему приедут врачи для проведения диспансеризации. Всего в день удается осмотреть до 12 человек", - добавила Ольга Бирюкова.

К осмотру готовы!

В Петербурге диспансеризация возобновилась с 25 июля. Однако, как рассказала корреспонденту "РГ" Лариса Соловьева, начальник отдела по организации амбулаторной медпомощи взрослому населению комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, фактически прием пациентов начинается только сейчас - с соблюдением необходимых мер безопасности. Определенное время заняла подготовка, в том числе обновление списков горожан, которые подлежат диспансеризации. "Страховые организации запросили эту информацию у нас повторно, чтобы возобновить СМС-оповещение, - пояснила она. - Кроме того, мы предлагаем пройти диспансеризацию всем, кто посещает поликлинику по иной причине, если позволяет состояние. В этом случае людям не придется приходить вновь. Наконец, медсестры регулярно обзванивают горожан".

За время пандемии кадровый состав поликлиник оказался несколько ослаблен, поэтому в отдельных учреждениях прием узких специалистов в полном объеме, скорее всего, возобновится не сразу. А вот при диспансеризации много методов исследований, поэтому там задержек быть не должно.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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Кстати, две петербургские поликлиники на время борьбы с коронавирусом были перепрофилированы. Учреждение на улице Ленсовета, которое входит в состав 20-й городской больницы, пока сохраняет функции стационара. Площадка 106-й поликлиники была переоборудована под амбулаторный центр КТ-исследований пациентов с подозрением на COVID-19. Обе продолжат работать в таком качестве как минимум до конца июля, однако Лариса Соловьева подчеркивает, что прикрепленные к ним жители могут получить все амбулаторные медуслуги в полном объеме.

У поликлиники на Ленсовета есть еще одна площадка, а 106-я продолжает обслуживать вызовы людей на дом. Амбулаторный прием ее пациентов ведут соседние лечебные учреждения.

ФАП на колесах

В отдаленные деревни Курской области снова спешит медицинская бригада. Доктора и медсестры едут на специальном автобусе - мобильном ФАПе, оборудованном по последнему слову техники для качественного осмотра и диагностики.

Врачи Октябрьской центральной районной больницы одни из первых после пандемии стали посещать отдаленные уголки муниципалитета. Главный врач учреждений Николай Мишин отмечает, что прием ведется по предварительной записи и только пациентов из диспансерных групп. "Это ветераны Великой Отечественной войны, пенсионеры люди в возрасте 60 плюс, -говорит он. - Осматривает каждого врач-терапевт, врач функциональной диагностики, специалист УЗИ. Здесь же работает лаборатория: делаем общий анализ крови всем и биохимический - по показаниям. Берем с собой еще и акушерку. На каждого пациента уходит примерно час. Чем занято это время? Осмотр и беседа с человеком, потом - дезинфекция всего оборудования. Врачи меняют средства индивидуальной защиты, и принимаем следующего".

Всего в 2020 году профилактические осмотры должны пройти  63,4 миллиона россиян

Безопасности уделяют особое внимание. Врачи строго пользуются защитными средствами, но и пациентам тоже предлагается маска, шапочка с бахилами.

Люди записываются охотно, впрочем, как говорит Николай Мишин, мобильные ФАПы и до пандемии пользовались популярностью. В прошлом году поликлинику на колесах посетили свыше одной тысячи жителей Курской области. В нынешнем - примерно 250 человек. Теперь проверить свое здоровье спешат новые пациенты.

Минздрав утвердил рекомендации для возобновления диспансеризации

Текст: Елена Манукиян
Решение о возобновлении диспансеризации населения будет приниматься на региональном уровне. Соответствующее положение закреплено в новых методических рекомендациях Минздрава. Так, в документе говорится, что власти субъектов РФ могут разрешить профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию определенных групп взрослого населения на II и III этапах снятия карантинных ограничений с соблюдением мер профилактики распространения новой коронавирусной инфекции. При этом до полного снятия всех ограничений запрещается приглашать на плановые обследования граждан старше 65 лет.

В период сохранения угрозы распространения коронавируса Минздрав рекомендует проводить диспансеризацию по предварительной записи с разделением потока пациентов в поликлинике. Предлагается граждан на медосмотры запускать с отдельного входа, организовать для них маршрутизацию так, чтобы они не пересекались в коридорах с теми, кто пришел на прием к врачу.

Фото: iStock
Поликлиники в столице начинают вести плановый прием пациентов

В местах, где возможно образование очередей, необходимо нанести сигнальную разметку о соблюдении социальной дистанции в 1,5 метра, на таком же расстоянии друг от друга расставить стулья, кресла или банкетки в коридорах.

Также в документе идет речь о целесообразности проведения обследований граждан одной половозрастной группы в течение дня: в понедельник приглашать женщин, например, в возрасте до 39 лет, во вторник - мужчин до 39 лет, в среду - женщин 40-64 лет, в четверг - мужчин 40-64 лет и так далее.

Накануне всех, кто записан на диспансеризацию, рекомендуется обзванивать и спрашивать о состоянии здоровья. Дополнительно прилагается список вопросов, которые помогут выявить у граждан симптомы новой коронавирусной инфекции, при наличии которых диспансеризацию предлагается отменять. Ее отложат и в случае возможного заражения человека, если станет известно, что он был в контакте с инфицированным.

Пройти диспансеризацию те, кто перенес COVID-19, смогут только после полного выздоровления при наличии двух отрицательных тестов на коронавирус, сделанных с промежутком не менее суток.

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