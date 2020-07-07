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07.07.2020 07:00
Рубрика: Экономика

В Росреестре рассказали, как вернуть госпошлину

Текст: Александр Мелешенко
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В столичном управлении Росреестра напомнили, что излишне уплаченные деньги за госпошлину или сведения из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) можно вернуть. Также можно подать заявление о возврате денег, если госуслуга не была оказана в течение указанного в федеральном законе № 218 срока.

Фото: Istock
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Подавать заявление на возврат госпошлины нужно в управление Росреестра на Большой Тульской улице. С заявлением на возврат платы за предоставление сведений из ЕГРН необходимо обращаться в офисы Кадастровой палаты. С собой нужно взять паспорт, СНИЛС, ИНН, платежный документ и банковские реквизиты, на которые необходимо вернуть деньги (номер карты, лицевой счет, наименование, корреспондентский счет и БИК банка).

Бланк заявления "О возврате денежных средств" выдадут на месте, в нем нужно указать необходимые персональные данные и выбрать одну из причин для возврата. Это может быть, например, ошибочное перечисление платежа. Причину можно указать и своими словами. Для юридических и физических лиц бланки разные.

"Возврат средств возможен либо в полном объеме, либо частично, зависит от ситуации, - рассказали "РГ" в управлении Росреестра по Москве. - Так, если заявитель передумал совершать сделку с недвижимостью и не подавал заявление об учетно-регистрационных действиях, тогда пошлина считается излишне уплаченной и подлежит возврату в полном объеме. Также полностью возвращается платеж при возврате документов без рассмотрения. При получении уведомления о прекращении регистрационных действий заявитель вправе вернуть госпошлину частично - в размере 50% от оплаты".

По словам главы ведомства Игоря Майданова, при положительном решении излишне уплаченные деньги перечисляются на счет плательщика в течение месяца после подачи заявления. Если в возврате средств отказывают, то отправляют на почту соответствующее уведомление. Также вернуть деньги можно через суд.

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