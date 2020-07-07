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07.07.2020 16:36
Рубрика: Власть

В Воронежской области заработают торговые центры и детские лагеря

Текст: Татьяна Ткачева (Воронеж)

Часть "антивирусных" ограничений снята в регионе с 7 июля. При этом режим самоизоляции продлен до20 числа включительно.

Согласно указу губернатора Александра Гусева, полностью разрешается розничная торговля, в том числе в ТЦ, открываются массажные салоны, сауны, бани и SPA.

Фото: Ирина Штольба
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Начинают работу стационарные детские оздоровительные лагеря. Количество детей в отрядах - не более 50 процентов от проектной вместимости. В ДОЛах будут обеспечены все рекомендованные Роспотребнадзором меры безопасности. Однако открытие палаточных лагерей пока не допускается.

В санаториях разрешены оздоровительные (но не медицинские) процедуры для пациентов моложе 65 лет. Подведомственный департаменту соцзащиты санаторий для ветеранов и участников ВОВ остается закрытым.

Для людей старше 65 лет продолжается обязательная самоизоляция. Если такие граждане работают, им продлят и оплатят больничный на соответствующий срок.

Послабления режима сделаны на фоне снижения заболеваемости COVID-19, пояснили в правительстве Воронежской области. Коэффициент распространения инфекции - 0,9 при норме 0,8. Во вторник 7 июля подтверждено заражение 139 человек. По официальным данным, за весь период эпидемии от осложнений, связанных с коронавирусом, умерло 63 жителя региона.

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