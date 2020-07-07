Заказчика громкого убийства нашли спустя 13 лет

Главное следственное управление Следственного комитета объявило о завершении расследования уголовного дела Алексея Алексеева. Этого человека обвинили по редкой и тяжкой статье - "подстрекательство к убийству по найму, сопряженное с бандитизмом".

Вот что рассказали корреспонденту "РГ" в Следственном комитете. По версии следствия, в начале 2007 года Алексеев был владельцем доли в уставном капитале ЧОП "Гарда" в городе Смоленске. И он решил получить весь ЧОП. Алексеев предложил лидеру смоленской банды Владимиру Черноярову убить соучредителя предприятия. За это он пообещал Черноярову выплачивать часть прибыли, получаемой организацией.

Чернояров предложение принял и поручил троим членам своей банды убить соучредителя охранного предприятия. Исполняя указание лидера, они разработали план убийства. В марте 2007 года киллеры залезли в гараж своей жертвы, расположенный на территории его дома. От трёх выстрелов в голову бизнесмен скончался на месте.

СК России удалось установить исполнителей преступления, которые под тяжестью собранных следователями доказательств дали признательные показания. Они даже показали место, где они выбросили разобранное оружие. Проведенная судебно-баллистическая экспертиза подтвердила, что обнаруженные детали являются частью оружия, которое использовалось при убийстве соучредителя ЧОПа. Нашли и допросили свидетелей, исследовали финансовые и налоговые документы, которые подтвердили завладение Алексеевым охранного предприятия.

Алексеев вину не признал. Прокуратура утвердила обвинение и дело отправили в Смоленский областной суд.

Исполнители преступления Носков и Виноградов уже осуждены к длительным срокам лишения свободы за это и другие особо тяжкие преступления. Лидер банды Чернояров убит в 2007 году. Расследование этого преступления продолжается в СУ СК России по Смоленской области.