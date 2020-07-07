Завершено расследование громкого дела о поставках кокаина из Доминиканы

О завершении расследования громкого уголовного дела - о масштабных контрабандных поставках кокаина из Доминиканы - во вторник сообщили в МВД России. Резонансное дело находится в производстве Следственного департамента МВД, расследование велось при оперативном сопровождении Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России, Управления "К" ФСБ, Северо-Западной оперативной таможни СЗТУ ФТС России. Поддержку российским коллегам оказали также сотрудники МВД и следственного комитета Республики Беларусь.

"Окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении предполагаемого организатора и руководителя международной организованной группы, который обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьями 228.1 и 229.1 Уголовного кодекса РФ, - отметила официальный представитель МВД России генерал-майор Ирина Волк. - По версии следствия, с марта 2016 года по август 2018 года злоумышленник совместно с сообщниками осуществлял контрабандные поставки наркотического средства кокаин из Доминиканской Республики через страны Евросоюза, Украину и Беларусь на территорию России с целью последующего сбыта".

Роли каждого участника группы, по словам Ирины Волк, были четко распределены. Отмечается, что предполагаемый организатор и активные участники группы были в ходе оперативно-разыскных мероприятий задержаны.

"Так, в 2017 году в международном аэропорту германского города Мюнхен при попытке контрабанды запрещенных веществ задержаны три участника организованной группы, граждане Республики Беларусь, выполнявшие роли курьеров. В настоящее время они осуждены и отбывают наказание", - рассказали в пресс-центре МВД России. В мае 2018 года при пересечении украинско-белорусской границы задержаны еще два соучастника. Гомельский райсуд Республики Беларусь приговорил задержанных к 12 и 16 годам лишения свободы соответственно.

В том же году на территории Москвы и Московской области были задержаны двое подозреваемых, осуществлявших сбыт наркотиков. Спустя несколько месяцев в Санкт-Петербурге был задержан предполагаемый лидер указанной организованной преступной группы.

"Уголовное дело в отношении мужчины с утвержденным заместителем Генерального прокурора РФ обвинительным заключением направлено в Московский областной суд для рассмотрения по существу", - заключила Ирина Волк.