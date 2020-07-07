Жителя Подмосковья задержали за убийство ондатры

За жестокое обращение с животным задержали молодого человека в Наро-Фоминске.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что о происшествии в полицию сообщили местные жители. Они увидели, что молодой человек бросал стеклянные бутылки в ондатру, находящуюся в водоеме. Когда она приблизилась к берегу, он ударил ее по голове пластиковой бутылкой с водой и убил.

Сотрудники полиции установили живодера и доставили в отдел. Им оказался 21-летний ранее судимый местный житель.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 245 Уголовного кодекса Российской Федерации "Жестокое обращение с животными".

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.