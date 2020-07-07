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07.07.2020 09:07
Рубрика: Общество

Из-за таяния вечной мерзлоты на поверхность могут выйти новые вирусы

Текст: Артем Красиков
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Потепление климата может привести к таянию вечной мерзлоты, из-за чего на поверхность могут выйти неизученные вирусы, сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего научного сотрудника Северо-восточной научно-экспериментальной станции в поселке Черском Тихоокеанского института географии ДВО РАН Сергея Давыдова.

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"Десятая часть территории России - это вечная мерзлота. Это породы, отложения, замороженные миллионы лет назад. Была огромная мамонтовая экосистема с животными - мамонтами, овцебыками, шерстистыми носорогами, там были свои болезни. Сейчас все это тает", - подчеркнул Сергей Давыдов.

По словам ученого, численность юкагиров - народа северо-восточной Сибири - однажды сократилась из-за черной оспы, приведшей к высокой смертности. Возможно, что где-то в мерзлоте оспа сохранилась. Кроме того, в останках мамонтов находили сибирскую язву. Подобные эпидемии, которые были в прошлом, требуют изучения.

В свою очередь заместитель директора по науке института мерзлотоведения им. П.И. Мельникова СО РАН Александр Федоров отмечает, что изменение климата в Якутии увеличивает риск высвобождения сибирской язвы из могильников и древних бактерий.

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