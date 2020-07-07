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07.07.2020 13:11
Рубрика: Культура

Кинофестиваль "Край света 2020" пройдет в новом формате

Текст: Сусанна Альперина
21-28 августа в Южно-Сахалинске пройдет фестиваль "Край света 2020" - в модном и популярном нынче гибридном формате. Что это означает? Что полноценный фестиваль "Край света" с гостями и участниками из разных стран, перенесен на юбилейный 2021 год. Сейчас же состоятся показы для жителей Сахалина и области, пройдут онлайн-активности. На протяжении фестивальной недели в главных кинотеатрах Южно-Сахалинска - "Октябрь" и "Комсомолец" - покажут четыре программы.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Программа "Хиты Края света" будет включать в себя лучшие фильмы, становившиеся обладателями Гран-при или победителями зрительского голосования фестиваля в предыдущие годы.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Музыкальный фестиваль "Новая волна" в этом году не состоится

В программе "Край света. Горизонты событий" будет показано семь-восемь новых фильмов из числа отобранных программной дирекцией для фестиваля этого года. Конкурс среди картин проводиться не будет, но по традиции состоится зрительское голосование, и победителю вручат приз зрительских симпатий.

"Сахалинский след" продемонстрирует лучшие картины из программ прошлых лет, а также несколько новых работ сахалинских кинематографистов.

Также по выходным на утренних сеансах детей ждет новая анимационная программа.

Всего в программе фестиваля этого года будет представлено около 30 фильмов - это почти в два раза меньше, чем обычно. Культурная программа также будет сведена к минимуму - в настоящий момент организаторы изучают возможность проведения одного уличного концерта и одной творческой встречи со специальным гостем.

Алексей Агранович, генеральный продюсер фестиваля рассказывает о предстоящем фестивале так: "Край света" хорошо знаком сахалинскому зрителю. Сахалинцы по праву могут называть его своим фестивалем. У него есть "фирменный" набор аксессуаров и активностей, лишившись которых фестиваль не может называться "Край света. Восток" в полной мере. К тому же, этот год должен был стать юбилейным, то есть особым, возможно, лучшим за все время. Попытка провести его в традиционном, но скомканном виде не оправдает ожиданий аудитории и лишит всех нас полноценного праздника кино.

Предлагаемый нами формат фестиваля "Край света 2020" может быть частично или полностью продублирован в онлайне. Мы предложили одному крупному порталу стать еще одной площадкой фестиваля, но переговоры еще в процессе, так что мы пока не можем говорить об итогах. Очевидно, что появление онлайн-площадки фестиваля позволит расширить нашу аудиторию с целью, в первую очередь, создания у широкого круга российских любителей кино позитивного представления о Сахалинской области - территории, давшей жизнь "Краю света". Но, как я уже говорил выше, фестиваль "Край света" в традиционном формате - это праздник кино, который предполагает живые встречи, общение, магию коллективного просмотра и обмен энергиями. Так что мы намерены развивать онлайн-площадку "Края света", но основной фокус нашей работы будет сосредоточен на офлайне".

Фестиваль короткометражного кино "Короче" пройдет в онлайн-формате

На время фестиваля в Южно-Сахалинск прибудут генеральный продюсер фестиваля Алексей Агранович, а также программный директор Алексей Медведев, что позволит провести традиционные обсуждения фильмов. Также будет сформирована кураторская группа, которая обеспечит занятия в подростковых творческих мастерских во время фестивальной недели - с соблюдением всех карантинных мер.

А вот открытый сахалинский международный кинофестиваль будущего "Игра света", в котором участвуют кинематографисты до 17 лет, в этом году будет отменен - в связи с распоряжением Роскомнадзора об отмене массовых мероприятий для детей до конца года.

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