На Сахалине пропала восьмилетняя девочка

В Южно-Сахалинске пропала восьмилетняя девочка, для выяснения всех обстоятельств исчезновения возбуждено уголовное дело об убийстве (пункт "в" части второй статьи 105 УК РФ).

Как сообщает следственное управление СК РФ по региону, 6 июля ребенок ушел из дома и до настоящего времени местонахождение ее не известно.

Пропавшую ищут сотрудники следственного комитета, МВД, МЧС, волонтеры поисково-спасательного отряда "Сова", а также неравнодушные горожане.

Расследование находится на особом контроле прокуратуры Сахалинской области.