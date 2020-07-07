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07.07.2020 18:31
Рубрика: Экономика

Сверхмощная "Россия"

Судоверфь "Звезда" приступила к строительству самого мощного в мире атомного ледокола
Текст: Анна Бондаренко ( "Российская газета", Приморский край)
Российская газета - Федеральный выпуск № 147(8201)
В блоке комплексных производств судоверфи "Звезда" состоялась резка первых деталей корпуса будущего атомного ледокола проекта "Лидер". Подобных ледоколов ни в нашей стране, ни в какой-либо другой не строили.
Вот так будет выглядеть будущий покоритель Арктики - атомный ледокол "Россия". Фото: пресс-служба правительства Приморского края Вот так будет выглядеть будущий покоритель Арктики - атомный ледокол "Россия". Фото: пресс-служба правительства Приморского края
Вот так будет выглядеть будущий покоритель Арктики - атомный ледокол "Россия". Фото: пресс-служба правительства Приморского края

Уникальное судно станет самым мощным в истории мирового судостроения и сможет обеспечивать круглогодичную проводку коммерческого флота по Северному морскому пути.

В Приморье началось строительство атомного ледокола "Россия"

Несмотря на сложность и масштабность задачи, руководство предприятия уверено, что коллектив справится. Генеральный директор судоверфи Сергей Целуйко называет строительство ледокола "большим шагом вперед" для компании.

Госкорпорацией "Росатом" поддержана инициатива Росатомфлота о присвоении сверхмощному атомному ледоколу проекта 10510 названия "Россия".

- В атомном ледокольном флоте существует преемственность в названиях судов, а также сложившаяся традиция, в соответствии с которой им присваиваются имена по названиям географических объектов. Судно проекта 10510 не имеет аналогов. Оно обладает исключительными техническими характеристиками, которые позволят ему гарантированно обеспечить круглогодичные проводки в восточном районе Арктики, - объяснил выбор названия генеральный директор ФГУП "Атомфлот" Мустафа Кашка.

Контракт на строительство первого "Лидера" был подписан между судоверфью "Звезда" и "Атомфлотом" 23 апреля 2020 года. Государственным заказчиком ледокола выступила Госкорпорация "Росатом".

Судостроительный комплекс "Звезда" выбран единственным исполнителем данного контракта согласно решению президента Владимира Путина. На строительство головного ледокола серии из бюджета выделяется 127,576 миллиарда рублей. Завершение строительства ледокола намечено на 2027 год.

Фото: Александр Гальперин/РИА Новости
Крупнейший в мире ледокол "Арктика" вышел на заключительные испытания

Кроме "России" планируется построить еще два ледокола этой серии.

Справка "РГ" 

Длина "России" составит 210 метров, ширина - 47, осадка - 13 метров. Ледокол оснастят двумя атомными реакторами типа РИТМ-400, четырьмя турбинами и четырьмя гребными электродвигателями. Судно сможет преодолевать льды толщиной более четырех метров со скоростью два узла. При толщине льда два метра скорость ледокола составит до 12 узлов. "Лидер" будет способен прокладывать канал шириной около 50 метров, что обеспечит возможность экономически эффективной круглогодичной навигации крупнотоннажных транспортных судов, а также газовозов класса Arc7 шириной корпуса 50 метров по Северному морскому пути.

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