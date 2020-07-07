В Биробиджане ребенок выпал из окна третьего этажа

Прокуратура ЕАО проводит проверку падения маленькой девочки из окна третьего этажа.

Во время происшествия родители ребенка находились на работе. За ним и старшей сестрой присматривал дедушка. Малышка играла в комнате, где было открыто окно. В какой-то момент она взобралась на подоконник, облокотилась на москитную сетку и полетела вниз. С телесными повреждениями ее доставили в больницу.

- По данному факту глава надзорного ведомства поручил прокурору Биробиджана установить обстоятельства, способствовавшие возникновению данного происшествия, проверить полноту и достаточность принимаемых органами профилактики мер, направленных на предупреждение и пресечение правонарушений против несовершеннолетних, - рассказала старший помощник прокурора области Жанна Крепкогорская.

Как уточнили в региональной полиции, ребенку - четыре года. В прошлом году в ЕАО было зарегистрировано три случая выпадения детей из окон, в 2018-м - четыре.