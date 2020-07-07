В Бурятии на полицейских завели дело за "жесткие" методы дознания

Уголовное дело из-за применения недозволенных методов дознания завели на трех сотрудников уголовного розыска отдела полиции № 2 УМВД России по Улан-Удэ.

По версии следствия, 4 июля правоохранители задержали 17-летнего подростка, подозреваемого в воровстве. Парня доставили в отделение и стали "жестко" допрашивать в служебном кабинете. В результате задержанный получил телесные повреждения.

Следователи собирают доказательства, которые подтвердят, что полицейские применили насилие. Сотрудникам угрозыска предъявили обвинение и заключили под стражу.