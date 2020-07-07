В День ВМФ парад кораблей ТОФ пройдет в бухте Золотой Рог

Парад кораблей Тихоокеанского флота в честь Дня Военно-Морского Флота впервые за пять лет пройдет в бухте Золотой Рог, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

Корабли встанут парадным строем вдоль судоходного фарватера бухты в районе набережной Цесаревича. Ранее парады проходили в Амурском заливе, так как в бухте Петра Великого всегда был значительный трафик судов. Пандемия коронавируса внесла коррективы и в это, и парад решено было перенести. В Золотом Роге он проходил только в 2015 году - в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.

При этом не планируется проводить зрелищного спортивного праздника, во время которого морские пехотинцы демонстрируют своим возможности.

Решение принято командованием флота исходя из того, что во Владивостоке все еще действует режим повышенной готовности, который ограничивает проведение массовых мероприятий, пояснил Воскресенский.