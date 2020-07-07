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07.07.2020 06:28
Рубрика: Экономика

В ЕАО ввели карантин из-за африканской чумы свиней

Текст: Юлия Гарднер

На территории Октябрьского района ЕАО введен карантин из-за вспышки африканской чумы свиней. Очагом стало подворье в селе Столбовое, где содержат этих животных. В нем нашли труп кабана с симптомами болезни.

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"Принято постановление губернатора области об установлении ограничительных мероприятий (карантина), в рамках которого определены эпизоотический очаг, инфицированные объекты, а также первая и вторая угрожаемые зоны", - сообщает пресс-служба правительства ЕАО.

К первой отнесли Столбовое, ко второй - села Амурзет, Озерное, Екатерино-Никольское, Союзное, Пузино. При выезде из Столбового действует карантинный пост, где полицейские совместно с сотрудниками территориального Управления Россельхознадзора досматривают автомобили.

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