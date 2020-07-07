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07.07.2020 09:38
Рубрика: Происшествия

Владивостокские таможенники задержали радиоактивный вертолет

Текст: Анна Бондаренко

Гражданский вертолет с радиоактивным излучением, превышающим норму в 55 раз, обнаружили таможенники в морском пункте пропуска Владивосток, сообщила пресс-секретарь Владивостокской таможни Ася Бережная.

Опасный объект прибыл из Германии в контейнере. Получить его должна была российская компания.

Фото: Александр Алпаткин/ТАСС
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Начальник подразделения таможенного контроля за делящимися и радиоактивными материалами Владивостокской таможни Максим Шестернин рассказал, что максимальный уровень гамма-излучения на поверхности вертолета составил более 5 мкЗв/ч. Обнаружено значительное бета-излучение. Источником излучения оказался редуктор и крышка редуктора хвостового винта вертолета.

Информация передали в санитарно-карантинный пункт Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю. Вертолет отправят обратно в Германию.

С начала 2020 года Владивостокская таможня обнаружила 14 радиоактивных объектов. Чаще всего "фонят" автомобили и запчасти машин из Японии, опасные предметы находят также в металлоломе.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток

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