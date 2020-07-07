Во Владивостоке в июне выпало 2,5 месячной нормы осадков

В два раза больше климатической нормы осадков выпало в июне в Приморье, сообщает пресс-служба Примгидромета. На значительной территории края было отмечено 190-233 миллиметров дождей - в районе 200 процентов месячных норм, а во Владивостоке - 281 миллиметр или 249 процентов нормы.

Средняя месячная температура воздуха составила +15…+18 °C, на побережье и местами на севере края +11…+14 °C, что близко к средним многолетним значениям, на юге Приморья выше них на 1-2 °C. Во Владивостоке в течение восьми дней отмечалась довольно высокая для июня температура +22…+26 °С, что в этом месяце бывает редко.

С дождей и туманов начался и июль. Но, как рассказал глава Примгидромета Борис Кубай, солнце может появиться в среду и в четверг, 8 и 9 июля, когда после прохождения атмосферного фронта изменится направление приземного ветра. 10 июля ветер начнет меняться, вероятность появления тумана увеличится. Не исключено, что солнце во Владивостоке не появится до 15 июля.