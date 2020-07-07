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07.07.2020 10:35
Рубрика: Культура

Где-нибудь в карантине...

Этим летом жемчужины познавательного туризма, как и загородные отели, рискуют остаться без гостей
Текст: Мария Волкова (Нижний Новгород)
Российская газета - Экономика Поволжья № 146(8200)
Несмотря на закрытые границы, роста туристического потока в регионах Приволжья ждать не приходится. Некоторые направления еще надеются принять достаточное количество гостей, чтобы высокий летний сезон смог окупить и низкий, осенне-зимний. Другие признаются: летом им придется выживать, а к осени и зиме деньги попросту закончатся.
Болдинская осень случилась потому, что Александр Сергеевич не мог покинуть имение из-за карантина. Фото: Юрий Кавер/РИА Новости Болдинская осень случилась потому, что Александр Сергеевич не мог покинуть имение из-за карантина. Фото: Юрий Кавер/РИА Новости
Болдинская осень случилась потому, что Александр Сергеевич не мог покинуть имение из-за карантина. Фото: Юрий Кавер/РИА Новости

В числе наиболее серьезных ограничений, сдерживающих реальные доходы представителей гостиничного бизнеса, руководитель объединения загородных отелей Нижегородской области Светлана Шестернина называет отсутствие двух крупных сегментов клиентов. Любые массовые мероприятия запрещены, а это значит, что ни корпоративных съездов, ни свадеб турбазам и загородным гостиницам ждать не приходится. В мирное время именно они давали возможность заработать на низкий сезон, когда поток клиентов иссякает.

Фото: Татьяна Андреева/ РГ
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- Те деньги, которые мы зарабатываем на индивидуальных клиентах, не дадут возможности работать осенью и зимой. Если к середине июля ограничения не снимут и мы потеряем корпоративы и свадьбы, будет очень тяжелая ситуация, - признается она.

Сейчас отелям уже пришлось снизить цены по сравнению с прошлым годом. У всех прайс-листы разные, но в среднем ценник упал на треть. Это связано еще и с тем, что большинство дополнительных услуг также запрещены санитарными нормами. Ни бассейнов, ни фитнес-центров, ни спа, ни боулинга, ни даже пляжа. По сути, клиент сейчас получает только возможность переночевать вдали от города, подышать свежим воздухом и поесть. Хотя и с питанием тоже есть сложности.

- Замечательно, что нам разрешили кормить гостей хотя бы на верандах. Но если погода плохая - прием пищи перемещается в номера. Представьте отель на сто номеров: это сколько нужно официантов? Процесс приема пищи растягивается на пару часов, - поясняет Светлана Шестернина.

Также отели несут дополнительные расходы, связанные с санитарными нормами. Нужно закупить одноразовую посуду, контейнеры, пленку, перчатки, маски, санитайзеры. При низких ценах и минимальном потоке гостей даже эти расходы - существенное бремя.

- Внутренний туризм пока не заработал. Большая часть гостей у нас - из Нижегородской области. Даже москвичей мало. Конкурировать с Крымом и Краснодарским краем мы не можем по объективным причинам. Плюс ко всему в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге снято больше ограничений, чем у нас: разрешен фитнес, к примеру. Мы не увидим такого потока гостей, как они, - считает Светлана.

По ее мнению, без быстрого снятия ограничений и без дополнительной государственной поддержки многие игроки на туристическом рынке попросту не выживут.

Сокращения количества гостей ждут и в одной из главных туристических жемчужин Нижегородской области - Большом Болдине. Здесь тоже надеются на послабление ограничений по коронавирусу.

Фото: Александр Гальперин/ РИА Новости
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Ежегодно пушкинская вотчина принимает свыше 100 тысяч туристов и экскурсантов. Из-за пандемии в этом году поток может сократиться, прогноз - от 30 до 50 процентов. Об этом в ходе стрим-марафона "Планы на завтра" в "Российской газете" сообщила и. о. главы администрации Большеболдинского района Алла Морозова.

- Интерес к Нижегородской области как туристской дестинации с каждым годом растет. Ежегодно росло и количество гостей в Болдине. Иностранцев пока приезжает мало, но с введением с 2021 года электронных виз в Россию и запуском прямого международного авиарейса из Нижнего Новгорода поток в регион увеличится, - надеется она.

Большое Болдино готовится к 225-летнему юбилею со дня рождения А. С. Пушкина в 2024 году. Полным ходом идет подготовка плана мероприятий. Пушкинский комплекс сегодня интегрирован в региональные маршруты по югу Нижегородской области Арзамас - Дивеево - Болдино.

По мнению Аллы Морозовой, в последние годы наметилась тенденция роста спроса на короткие отпуска в 7-10 дней, и туры с познавательными целями по России стали актуальными и востребованными. В основном такой запрос поступает от жителей столичного региона, желающих провести полноценный отпуск в России и, как вариант, в Нижегородской области.

По словам директора музея Пушкина Нины Жирковой, в последние два года количество желающих посетить Большое Болдино было таким, что экскурсоводам приходилось начинать работу в 7.30, а заканчивать в 21.00. "Представьте, какой бы был поток в этом году, если бы не пандемия. Но во время режима самоизоляции музей все равно был востребован: мы провели около 40 онлайн-мероприятий. Тема Пушкина в карантине звучала очень здорово, - поделилась она, - если до осени будут сняты ограничения по коронавирусу, Болдинская осень может стать еще более масштабным мероприятием".

В регионах Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область

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