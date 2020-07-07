Глава автономии татар Чувашии Ферит Гибатдинов умер от пневмонии

В Чебоксарах от двухсторонней пневмонии скончался председатель Национально-культурная автономия татар ЧР Ферит Гибатдинов. Ранее он перенес инфаркт. Об этом сообщают на официальном портале правительства Чувашии.

Ферит Абдуллович также являлся членом президиума Национального совета Всемирного и возглавлял Международный фестиваль традиционной культуры тюркского мира "Урмай залида".

Родился Ферит Гибатдинов 1 ноября 1959 года в селе Урмаево Комсомольского района Чувашии. Окончил Казанский институт культуры. Всю жизнь он посвятил общественной, культурной и научной деятельности. Ферит Гибатдинов создал народный ансамбль песни и танца "Мишар" и 25 лет проводил в Чувашии фестиваль молодежной татарской песни "Урмай моны". Удостоен званий "Заслуженный работник культуры" Чувашской Республики" и Республики Татарстан". Похоронят его в родном селе Урмаево.