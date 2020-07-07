В связи с распространением COVID-19 количество туристов на территории региона резко снизилось. Тем не менее информации о сокращении числа гостиниц, отелей, санаториев в Кировской области пока нет. Все работают и ждут гостей, как только будет возможность полноценно открыть двери для приема.

По прогнозам экспертов в сфере внутреннего туризма, после снятия ограничений спрос на него будет. Но, поскольку ситуация не имеет прямых аналогов в недавней истории, делать качественную экономическую оценку и строить грамотные прогнозы по отрасли в правительстве области считают затруднительным. Понятно только одно: нужно время на восстановление и возврат интереса (и возможностей) у потенциальных потребителей к активным путешествиям.

На данный момент можно точно говорить о том, что серьезно пострадал событийный туризм, всегда привлекавший в регион много гостей. Начиная с Великорецкого крестного хода, который ежегодно собирал десятки тысяч паломников со всего мира. Отели в это время в Кирове были загружены полностью плюс доходы общепита и другие сопутствующие услуги. Второй еще более значимой потерей стал фестиваль бардовской песни "Гринландия". Его посещали сотни тысяч человек. Отменен в этом году и набиравший все последние годы популярность международный "Фестиваль шляп" в Вятских Полянах. Не говоря уже о таких менее известных мероприятиях, как "Истобенский огурец". Но в центре развития туризма Кировской области не исключают и переформатирования мероприятий, может быть, на зимний период.

По прогнозам федеральных экспертов, в этом сезоне наибольшим спросом будут пользоваться одно- или двухдневные маршруты с короткой логистикой, больше станет доля самостоятельных туристов, путешествующих на автомобиле. Хотя Кировская область объективно не является туристской Меккой, здесь всегда были популярны маршруты, связанные с природой, например водные походы по рекам на байдарках и плотах. Так, в кировских турфирмах все еще надеются на наплыв туристов на маршрут по реке Немде - "вятской Швейцарии".

Как считают в центре развития туризма, неплохой ситуации с внутренним туризмом в регионе способствует и то, что местные игроки туристского бизнеса в регионе довольно корректно заняли свои ниши на этом рынке и не состоят в жесткой конкуренции, предлагая гостям широкий спектр разноплановых турпродуктов.

По словам директора центра активного туризма "Летучий корабль" Ольги Лобастовой, когда в область поедут туристы из других регионов, сказать сложно. Пока идет работа с местным контингентом. Скорее всего, с учетом возможной второй волны коронавируса настоящее оживление наступит зимой. Цены на услуги центра пока остаются прежними.

- Поднимать их в ситуации, когда у многих упали доходы, нельзя, - считает она. - Главное, что нам удалось сохранить коллектив. Поэтому надежда на будущее есть.