Новости

Личный ТТ Михаила Калашникова показали на видео 11:29
Жителя Анапы будут судить за ДТП, в котором погибли четыре человека 11:21
Kia вывела на тесты загадочный кроссовер 11:14
Новая радарная система позволит разглядеть объект вне зоны прямой видимости 11:05
На севере Иркутской области ввели ЧС из-за лесных пожаров 11:05
У Lada Vesta появится россыпь спецверсий 11:00
ЦИК обсудит возможность голосования в сентябре в течение 2-3 дней 10:57
В Перми женщина погибла под грузовым поездом 10:57
Льготные кредиты бизнесу под 2% поддержали более 3 млн рабочих мест 10:56
Составлен список лучших фильмов "всех времен" про зомби 10:55
В Прикамье будут судить распространителей фальшивых денег 10:54
В Москве пассажирам электричек раздадут воду из-за жары 10:48
Создание укороченного пистолета Лебедева завершится в 2020 году 10:48
Завершено расследование громкого дела о поставках кокаина из Доминиканы 10:45
Фестиваль короткометражного кино "Короче" пройдет в онлайн-формате 10:41
Брэд Питт сыграет в боевике режиссера "Джона Уика" и "Дэдпула" 10:36
Утверждены правила предоставления средств регионам на поддержку занятости 10:35
На Урале разработали "спортпит" для рыбы, птицы и коров 10:34
В России резко выросли продажи недорогих смартфонов 10:24
В Кировской области женщина заживо сожгла своего знакомого 10:16
После ДТП с Ефремовым Granta-фургон решили проверить на краш-тесте 10:16
Сетевой проект "Свидетели: памяти Холокоста" выиграл президентский грант 10:15
В США предложили признать TikTok "угрозой национальной безопасности" 10:10
ООН: США нарушили международное право, убив генерала Сулеймани 10:10
У считавшихся безвредными амфибий нашли способность к ядовитым укусам 10:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие льготы в сфере ЖКХ введены для поддержки населения
Какие льготы в сфере ЖКХ введены для поддержки населения
Названы самые выгодные способы приобрести квартиру
Названы самые выгодные способы приобрести квартиру
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
07.07.2020 10:46

Надежда на своих

Пока иногородних посетителей не видно, на Вятке работают с местным населением
Текст: Андрей Андреев (Киров)
Российская газета - Экономика Поволжья № 146(8200)
В связи с распространением COVID-19 количество туристов на территории региона резко снизилось. Тем не менее информации о сокращении числа гостиниц, отелей, санаториев в Кировской области пока нет. Все работают и ждут гостей, как только будет возможность полноценно открыть двери для приема.
В Кировской области Великорецкий крестный ход ежегодно собирал десятки тысяч паломников со всего мира. Фото: Илья Питалев/РИА Новости В Кировской области Великорецкий крестный ход ежегодно собирал десятки тысяч паломников со всего мира. Фото: Илья Питалев/РИА Новости
В Кировской области Великорецкий крестный ход ежегодно собирал десятки тысяч паломников со всего мира. Фото: Илья Питалев/РИА Новости

По прогнозам экспертов в сфере внутреннего туризма, после снятия ограничений спрос на него будет. Но, поскольку ситуация не имеет прямых аналогов в недавней истории, делать качественную экономическую оценку и строить грамотные прогнозы по отрасли в правительстве области считают затруднительным. Понятно только одно: нужно время на восстановление и возврат интереса (и возможностей) у потенциальных потребителей к активным путешествиям.

Фото: Юрий Кавер/РИА Новости
Эксперты: Роста турпотока в регионах Приволжья летом ждать не стоит

На данный момент можно точно говорить о том, что серьезно пострадал событийный туризм, всегда привлекавший в регион много гостей. Начиная с Великорецкого крестного хода, который ежегодно собирал десятки тысяч паломников со всего мира. Отели в это время в Кирове были загружены полностью плюс доходы общепита и другие сопутствующие услуги. Второй еще более значимой потерей стал фестиваль бардовской песни "Гринландия". Его посещали сотни тысяч человек. Отменен в этом году и набиравший все последние годы популярность международный "Фестиваль шляп" в Вятских Полянах. Не говоря уже о таких менее известных мероприятиях, как "Истобенский огурец". Но в центре развития туризма Кировской области не исключают и переформатирования мероприятий, может быть, на зимний период.

По прогнозам федеральных экспертов, в этом сезоне наибольшим спросом будут пользоваться одно- или двухдневные маршруты с короткой логистикой, больше станет доля самостоятельных туристов, путешествующих на автомобиле. Хотя Кировская область объективно не является туристской Меккой, здесь всегда были популярны маршруты, связанные с природой, например водные походы по рекам на байдарках и плотах. Так, в кировских турфирмах все еще надеются на наплыв туристов на маршрут по реке Немде - "вятской Швейцарии".

Как считают в центре развития туризма, неплохой ситуации с внутренним туризмом в регионе способствует и то, что местные игроки туристского бизнеса в регионе довольно корректно заняли свои ниши на этом рынке и не состоят в жесткой конкуренции, предлагая гостям широкий спектр разноплановых турпродуктов.

По словам директора центра активного туризма "Летучий корабль" Ольги Лобастовой, когда в область поедут туристы из других регионов, сказать сложно. Пока идет работа с местным контингентом. Скорее всего, с учетом возможной второй волны коронавируса настоящее оживление наступит зимой. Цены на услуги центра пока остаются прежними.

- Поднимать их в ситуации, когда у многих упали доходы, нельзя, - считает она. - Главное, что нам удалось сохранить коллектив. Поэтому надежда на будущее есть.

В регионах Филиалы РГ Приволжье ПФО Кировская область

Главное сегодня

Минкомсвязь предложила отслеживать больных коронавирусом по геолокации
Роскосмос подтвердил задержание советника гендиректора по статье о госизмене
ЦИК обсудит возможность голосования в сентябре в течение 2-3 дней
Эксперты назвали самые высокооплачиваемые работы на "удаленке"
Финансист объяснил устойчивость экономики России во время пандемии