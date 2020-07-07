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07.07.2020 08:23
Рубрика: Власть

Ульяновский губернатор предложил провести форум "Городов трудовой доблести"

Текст: Алексей Юхтанов (Ульяновск)
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов предложил провести форум "Городов трудовой доблести" на территории Ульяновской области, выступив с этой инициативой 6 июля на заседании штаба по развитию региона.
Фото: Пресс-служба правительства Ульяновской области Фото: Пресс-служба правительства Ульяновской области
Фото: Пресс-служба правительства Ульяновской области

Ульяновск вошел в число 20 городов России, которым было присвоено почетное звание "Город трудовой доблести", - соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

"Факты героизма ульяновцев в годы Великой Отечественной войны подтверждаются многочисленными архивными материалами. Каждый третий патрон был изготовлен на патронном заводе имени Володарского. Каждая четвертая шинель для бойцов была сшита из сукна, произведенного на ульяновских фабриках. 133 тысячи офицеров и бойцов прошли лечение в 26 госпиталях области. Всю прошлую неделю получал огромное количество поздравительных правительственных телеграмм. Считаю, что нужно подготовить указ и утвердить план действий по увековечиванию памяти всех наших земляков - тех, кто ковал Великую Победу. Ульяновская область могла бы выступить площадкой для проведения форума "Городов трудовой доблести". Кроме того, с нового учебного года в регионе необходимо запустить уроки исторической памяти. Глава государства ранее поддержал эту идею", - сказал Сергей Морозов.

Фото: Администрация Томска
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Форум "Городов трудовой доблести" Сергей Морозов предлагает организовать в конце августа - начале сентября.

Сейчас в стадии подготовки находится губернаторский указ о мероприятиях по увековечиванию памяти ульяновцев, трудившихся в тылу в годы Великой Отечественной войны.

Напомним, в начале года с инициативой о присвоении Ульяновску звания "Город трудовой доблести" выступила городская общественная организация по содействию защите прав ветеранов войн, труда и правоохранительных органов. Региональным отделением политической партии "Единая Россия", активистами движения "Волонтеры Победы", "Молодой Гвардии Единой России" был организован сбор подписей жителей во всех населенных пунктах региона.

"Волонтеры собрали более 200 тысяч подписей. Для абсолютного большинства жителей новость о присвоении Ульяновску звания "Город трудовой доблести" стала значимым событием. Это видно и по тому количеству подписей, которые были собраны в поддержку инициативы. Мы предлагаем создать площадь и музей "Города трудовой доблести" в Ульяновске. При их создании мы учтем мнение каждого ульяновца, чтобы вместе с общественностью выбрать место, а также собрать ещё больше информации о людях, предприятиях и героях тех лет", - сказал глава областного центра Сергей Панчин.

Фото: Алексей Никольский/ТАСС
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Секретарь регионального отделения "Единой России" и вице-спикер областного ЗС Василий Гвоздев озвучил решение обратиться в правительство РФ и ЦИК партии "Единой России" для выделения федерального финансирования "Городам трудовой доблести".

"Еще до пандемии коронавируса сотни волонтеров собирали первые подписи жителей на массовых мероприятиях, у торговых центров и в местах массового скопления. К нашей работе подключились министерства и ведомства, музеи промышленных предприятий. Прежде всего, Ульяновский автомобильный завод, завод имени Володарского, районные предприятия. Мы собрали достаточно подписей, архивных материалов и в результате решение Президента состоялось - Ульяновск заслуженно получил великий статус. У нас есть "Города - герои", которые получают поддержку на федеральном уровне. Считаем правильным от имени регионального отделения партии обратиться в Правительство России и ЦИК партии "Единая Россия" с предложением рассмотреть вопрос о выделении федерального финансирования "Городам трудовой доблести" на мероприятия, связанные с присвоением почетного статуса. Также предлагаем внести соответствующие изменения в региональный закон о статусе областного центра и со следующего года предусмотреть средства на реализацию патриотических мероприятий", - сказал Василий Гвоздев.

Фото: Константин Завражин/РГ
Путин подписал указ о присвоении 20 городам звания "Город трудовой доблести"

Председатель Ульяновской Городской Думы Илья Ножечкин выступил с предложением закрепить почетный статус "Город трудовой доблести" в Уставе Ульяновска. В связи с этим намечена процедура о внесении соответствующих изменений в документ.

"Присвоение Ульяновску звания "Город трудовой доблести" ценно само по себе, как признание заслуг поколений горожан. Но, безусловно, за присвоением должны последовать действия. По поручению Губернатора будет проведено ряд социально-важных патриотических мероприятий, работ по благоустройству города. Активно ко всем этим процессам подключаться депутаты Городской Думы", - подчеркнул Илья Ножечкин.

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