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07.07.2020 17:38

В Чебоксарах озвучили доходы бюджета

Текст: Сергей Кирсанов
Величина выпадающих доходов в бюджете Чебоксар составит около 400 миллионов рублей. Это вызвано в том числе мерами поддержки предпринимателей, работающих в наиболее пострадавших от пандемии коронавируса сферах.
Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар
Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар

Исполнение городского бюджета стало темой еженедельной планерки. Провел ее глава администрации Алексей Ладыков, участие в ней принял глава города Евгений Кадышев.

Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар
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Как сообщил заместитель главы администрации по экономическому развитию и финансам Владимир Яковлев, выполнение главного финансового документа составило сегодня по доходам 35,5 процента - 4 миллиарда 468,5 миллиона рублей, по расходам 36,8 процента или 4 миллиарда 924,6 миллиона рублей.

Доходы казны снизились на 4,9 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в натуральном выражении - на 229,4 миллиона рублей. Основной рост наблюдается по налогу на доходы физических лиц, он составил 3,8 процента, или 31 миллион рублей.

В ближайшие дни, как поручил глава администрации столицы Чувашии Алексей Ладыков, должны быть подготовлены предложения по корректировке бюджета.

Использование муниципальной собственности за первое полугодие принесло в бюджет 338,3 миллиона рублей. Такие данные озвучил председатель Горкомимущества Юрий Васильев.

Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар
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По его словам, общая сумма задолженности от аренды имущества и земельных участков составляет около 176,8 миллиона рублей. Часть долгов взыскать невозможно, так как они относятся к организациям-банкротам.

Как отметил Алексей Ладыков, на взыскание задолженности и, как следствие, ее увеличение повлияла приостановка с 19 марта работы судов всех инстанций и службы судебных исполнителей.

В регионах Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Чувашская республика Чебоксары Чебоксары на Волге

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