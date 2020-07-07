В Кирове оштрафован мужчина, устроивший салют на крыше поезда

Оштрафован мужчина, который произвел 37 залпов салюта с крыши движущегося поезда, сообщило во вторник ТАСС со ссылкой на Кировский ЛО МВД РФ на транспорте.

ЧП произошло во время движения в Кирове поезда "Воркута - Адлер". 21-летний молодой человек залез на крышу вагона, когда поезд ехал по областному центру, и произвел 37 залпов салюта.

Нарушитель был установлен транспортной полицией. Как выяснилось, таким образом он хотел "произвести впечатление". В отношении мужчины был составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 11.17 КоАП РФ "Нарушение правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном или водном транспорте". Он оштрафован на 100 рублей.