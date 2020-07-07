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07.07.2020 10:16
Рубрика: Происшествия

В Кировской области женщина заживо сожгла своего знакомого

Текст: Андрей Андреев (Киров)

В Кировской области возбуждено уголовное дело в отношении женщины, которая заживо сожгла своего знакомого, сообщило во вторник СУ СК по региону.

Фото: СУ СК по Кировской области
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Утром 4 июля в отделение полиции "Орловское" позвонила женщина и сообщила, что горит садовый домик и там, возможно, находится ее друг. Когда полиция приехала на вызов, звонившая дожидалась стражей порядка возле сгоревшего домика. Оказалось, что пожар был ночью, а к тому моменту, когда она вызвала помощь, было уже поздно - дом сгорел.

Во время разбора завалов было обнаружено тело человека. Полицейские выяснили, что погибший - житель Орлова 1987 года рождения. Как оказалось, женщина была бывшей сожительницей погибшего. Он предложил ей увидеться, и они приехали в сад. Там между ними завязалась пьяная ссора и позже, когда мужчина уснул, женщина связала его, облила бензином его и дом, и подожгла.

В отношении ранее судимой также за тяжкое преступление женщины 1985 года рождения возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ - "Убийство с особой жестокостью". По решению суда она взята под арест.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Приволжье ПФО Кировская область

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