В Мордовии начали сокращать число ковидных госпиталей

В Мордовии больницы, которые в период пандемии коронавируса были отданы под ковидные госпитали, начинают возвращаться к профильному режиму работы. На первом этапе плановый прием пациентов возобновят три клиники: Республиканская офтальмологическая больница, РКБ № 5 и Ардатовская районная больница.

Об этом сообщил во вторник региональный оперштаб. Минздрав РМ разработал поэтапный план восстановления профильной деятельности медорганизаций, которые помогали бороться с распространением COVID-19.

Так, в Саранске с 9 июля к профильному режиму работы возвращаются Республиканская офтальмологическая больница и РКБ № 5, а с 23 июля - Ардатовская районная больница.

- По мере выздоровления пациентов с внебольничными пневмониями и COVID-19 здесь будут освобождаться койки, - пояснили в оперштабе. - Проведут дезинфекцию помещений и оборудования. Перед началом работы весь персонал пройдет медицинское обследование.

В дальнейшем коечный фонд оптимизируют еще несколько медорганизаций.

По состоянию на 6 июля для больных коронавирусом и пневмонией в республике задействовано 1610 коек. Всего же на пике заболеваемости в Мордовии было развернуто 1957 коек для лечения пациентов с COVID-19.

За последние сутки в регионе выявлено 35 случаев коронавируса, 58 человек выписаны с выздоровлением.

Всего же за период пандемии в Мордовии зарегистрировано 3646 случаев коронавируса. 2495 человек выздоровели, 27 скончались.