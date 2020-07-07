В Мордовии заработали крупные магазины и летние веранды кафе

В Мордовии перешли ко второму этапу снятия ограничений, введенных в период пандемии коронавируса. С 7 июля в республике разрешена работа летних веранд заведений общепита, а также уличных торговых точек и непродовольственных магазинов площадью до 800 квадратных метров - при условии отдельного входа в помещение.

Соответствующие поправки внес в указ о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции глава РМ Владимир Волков.

При этом в регионе сохраняется режим повышенной готовности. Граждане, прибывающие из-за рубежа, по-прежнему должны соблюдать двухнедельную самоизоляцию. Это требование распространяется и на тех, кто проживает вместе с ними.

Режим самоизоляции предписан и людям старше 65 лет: им разрешены прогулки (не более двух человек), посещение магазинов, выезд на дачный участок, вынос мусора, передвижение к месту работы и обратно, а также следование к месту голосования и обратно.

Кроме того, сохраняется масочно-перчаточный режим в магазинах, транспорте, при посещении предприятий и учреждений, на рабочих местах.

По данным оперштаба Мордовии, за последние сутки в республике выявлено 35 случаев коронавируса, 58 человек выписаны с выздоровлением.

Всего же за период пандемии в регионе зарегистрировано 3646 случаев коронавируса. 2495 человек выздоровели, 27 скончались.